Modul AI de la Google a ajuns si in Romania

In caz ca traficul nu era oricum slab dupa toate implementarile AI, Modul AI de la Google este acum oficial si in Romania si s-ar putea ca multe site-uri sa dispara.

Disponibilitatea acestei functii se va face gradual, adica nu toata lumea a primit momentan acces la functia aceasta. Ce face mai exact Modul AI? Este o functionalitate a Google Search bazat pe Gemini 2.5, iar utilizatorul poate introduce o intrebare (sa zicem ca vrei sa afli cinci chestii interesante despre noul iPhone 17 Pro Max) si sa primeasca raspuns detaliat, formulat cu informatii adunate din mai multe surse.

Practic utilizatorul nu mai are nevoie sa intre pe site-uri sa se informeze, primeste raspunsul instant sub forma unui rezumat. Desigur, ramane optiunea sa vezi de unde au fost luate informatiile si sa accesezi link-urile sursa, insa cine o sa mai faca asta? Cel mai probabil nimeni.

Si uite asa multe site-uri se vor duce in jos, traficul va scadea (deja a scazut mult la toata lumea) si probabil multi vor inchide.