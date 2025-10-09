Arena IT

Netflix ar putea transmite… meciuri din Champions League

Potrivit unor surse din industrie, Netflix ar fi în negocieri pentru a difuza meciuri din UEFA Champions League începând cu sezonul viitor, în anumite regiuni europene.

Platforma de streaming, cunoscută până acum pentru seriale și filme, ar putea face un pas important în zona sportului live, concurând direct cu giganți precum Amazon Prime și Apple TV.

Discuțiile vizează piețe precum Germania, Italia și Franța, unde Netflix ar putea obține drepturi parțiale de difuzare, în special pentru meciuri din faza grupelor sau partide selectate din etapele eliminatorii. Dacă acordul se concretizează, ar marca o schimbare majoră în modul în care fanii fotbalului accesează competițiile europene.

Netflix a mai testat terenul sportului live cu evenimente speciale și documentare sportive, dar difuzarea meciurilor UEFA ar fi o premieră. Această mișcare ar putea atrage un nou segment de abonați și ar transforma platforma într-un jucător relevant în ecosistemul sportiv digital.

Eu mi-am făcut abonament la VOYO pentru meciurile de Premier League (am scris aici o opinie nepopulară), așa că sunt deja pregătit pentru o astfel de schimbare. Oricum v-am mai spus la lansarea aplicației DIGI TV că mă aștept ca operatorul local să transmită și el pe această platformă în sistem  pay-per-view meciuri de fotbal.

Sursa

