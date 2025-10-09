Primaria Bucuresti ar vrea sa introduca o taxa pentru masinile din provincie – 3.5 euro pe zi sau 50 de euro anual

DA! DA! DA! Sunt perfect de acord cu chestia asta si sunt sigur ca cei care nu sunt din Bucuresti nu vor intelege. Traficul din Bucuresti este nu rau, FOARTE RAU, pentru ca infrastructura nu poate duce atat de multe masini. Iar pentru a mai scapa de masini, pe langa parcarile cu plata, primaria vrea si o taxa pentru masinile din provincie.Taxa propusa este de 3.5 euro pe zi, 6 euro pentru 7 zile, 9.5 euro pentru 30 de zile sau 50 de euro pentru 12 luni. Propunerea spune ca daca vrei sa tranzitezi Capitala trebuie sa platesti aceasta taxa, la fel si daca locuiesti in Bucuresti si ai masina din alta zona.
Ca idee sunt 1.4 milioane de masini care tranziteaza orasul in fiecare zi, iar 35% din acestea nu sunt din Bucuresti. Cine vrea sa tranziteze orasul o poate face frumos pe centura, A0 fiind gata in partea de sud si partial in nord. Insa pentru a face asta ar fi nevoie de un sistem care sa identifice numere de inmatriculare, iar noi nici radare fixe nu avem.
Participa la discutie!
Andrei M. a zis
O astfel de taxă ar aduce bani doar la bugetul local. Nu cred ca se va realiza ceva pentru a îmbuntății infrastructura rutieră.
De asemenea, ar trebui introdusă în toate orașele. Astăzi se circulă la fel ca în București (bară la bară) în toate orașele țării.
Greuceanu a zis
O astfel de propunere este discriminatorie și aberantă, iar asta nu pentru ca nu aș fi din București, pe mine mă doare la coada de la banană o astfel de taxă, nu mă afectează financiar sub nicio formă, în special pentru că vin ocazional, gen odată la 10-14 zile în medie, dar și pentru că veniturile îmi permit fără stres o astfel de taxă.
Ideea e că o astfel de taxă discriminatorie ar fi desființată în instanță cu ușurință, nu ar rezista.
Economia Bucureștiului e susținută puternic de o grămadă de persoane care fac navetă la serviciu și au mașini înmatriculate în județele limitrofe, iar pentru ei o astfel de taxă e o mizerie și nu are legătură cu optimizarea traficului din capitală.
Ar fi de ajuns niște taxe progresive pe parcare pentru diminuarea traficului în zonele cele mai aglomerate.
Ce s-ar întâmpla dacă toate primăriile orașelor din fiecare județ ar institui aceeași taxă doar pentru mașinile din București care tranzitează orașele județului respectiv?
Ar fi o taxă de gâgă la fel ca propunerea primăriei capitalei.
Radu a zis
Nu imi e foarte clar cum ar rezolva problema. Daca iti permiti sa arzi gazul in traficul din Bucuresti, atunci 50 euro pe an nu cred ca vor reprezenta o bariera.
In cazul asta banii stransi in bugetul local nu ar rezolva problema traficului.
Practic propunerea asta se bazeaza pe ideea ca toti cei din provincie sunt foarte saraci si nu vor da banii aia, preferand orice alta alternativa.
Dava voiau sa se asigure ca nu mai vin masinile din provincie, taxa ar trebui sa fie mult mai mare. Poate 50 euro pe zi?
Nu abordez partea discriminatorie evidenta.
Ionut Zaharia a zis
Deja sunt prea multe postări cu care nu sunt de acord! Tare cred ca rămâi fără un urmăritor! E dreptul tău să-ți expui părerile, e dreptul meu să nu-ți urmăresc inepțiile!
Iorga Aurelian a zis
Cred ca in acest caz este corect sa introduca si celelalte primarii aceasi taxa pentru topate masinile cu numar de Bucuresti sau alt numar decat cele din localitate. Sa vezi atunci ce plangeti voi cei care va bucurati de taxa asta. Nu de alta, dar si masinile de leasing au numar de Bucuresti. Iar taxarea asta mi se pare discriminatorie.
Cat despre parerile tale personale, cred ca le poti tine in alte discutii. Asta parca era un blog despre tehnologie. In ritmul asta, ramai fara urmaritori.
Catalin a zis
Nu stiu pe ce lume traiesti. In cazul in care stai doar in bula ta, in toate orasele este aglomerat, in toate se merge bara la bara. In orasele mai mari tot faci 1+ ore pentru sub 5km. Ce ar fi daca ar introduce toate primariile aceasta taxa ? Sa mergi gen de la Timisoara la Constanta, cati bani pierzi pentru unu la fel de destept ca tine ?
Răzvan Balica a zis
OK, să introducă ce taxe vor, dar cei care locuiesc în București să-și plătească singuri căldura și metroul, fără subvenții de la bugetul de stat.
Petrudez a zis
+1 la platit caldura si metroul.
+1 la descentralizarea tarii. Mai vedem dupa ce si cum.
Plus taxa identica ptr toate masinile cu nr de B sau IF.
P.s. sper ca lumea e constienta ca acest „articol” e un mic clickbait pentru generat trafic si comentarii.