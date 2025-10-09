Primaria Bucuresti ar vrea sa introduca o taxa pentru masinile din provincie – 3.5 euro pe zi sau 50 de euro anual

DA! DA! DA! Sunt perfect de acord cu chestia asta si sunt sigur ca cei care nu sunt din Bucuresti nu vor intelege. Traficul din Bucuresti este nu rau, FOARTE RAU, pentru ca infrastructura nu poate duce atat de multe masini. Iar pentru a mai scapa de masini, pe langa parcarile cu plata, primaria vrea si o taxa pentru masinile din provincie.Taxa propusa este de 3.5 euro pe zi, 6 euro pentru 7 zile, 9.5 euro pentru 30 de zile sau 50 de euro pentru 12 luni. Propunerea spune ca daca vrei sa tranzitezi Capitala trebuie sa platesti aceasta taxa, la fel si daca locuiesti in Bucuresti si ai masina din alta zona.

Ca idee sunt 1.4 milioane de masini care tranziteaza orasul in fiecare zi, iar 35% din acestea nu sunt din Bucuresti. Cine vrea sa tranziteze orasul o poate face frumos pe centura, A0 fiind gata in partea de sud si partial in nord. Insa pentru a face asta ar fi nevoie de un sistem care sa identifice numere de inmatriculare, iar noi nici radare fixe nu avem.