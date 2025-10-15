Mozilla Firefox integrează de acum AI Perplexity ca opțiune de căutare

Dacă sunteți utilizatori de Mozilla aflați că puteți alege AI-ul Perplexity ca un motor de răspunsuri. Asta înseamnă că Perplexity va putea furniza răspunsuri atunci când cauți ceva pe net.

Și o va face într-un mod uman, conversațional, nu doar o listă cu link-uri si citate simple. Poți alege între varianta standard sau varianta cu AI Perplexity atunci când cauți ceva pe net. Momentan merge doar pe desktop urmând să apară și pe telefoane curând.

Mozilla afirmă că, pe baza feedback-ului pozitiv din testele anterioare, a decis să extindă integrarea Perplexity pentru toți utilizatorii globali. De asemenea, Mozilla spune că Perplexity a fost unul dintre motoarele alese pentru că nu colectează sau vinde datele personale ale utilizatorilor.