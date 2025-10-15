DT Ultra 4 Pro review: o copie (bună) de Apple Watch Ultra la 200 lei

A ajuns la mine în cutia poștală, sau mai bine zis pe iarbă din fața casei, că așa face curierul de la Fan când are un colet pentru mine care nu trebuie plătit (da, i-am zis eu să facă asta), o copie de Apple Watch Ultra, și anume un DT Ultra 4 Pro. Eram chiar curios cum se prezintă.

Și pentru că e vorba despre un ceas de 200 lei (da, ai citit bine), vei crede că prost făcut și că nu știe să facă nimic. Ei, din contră, îți spun că NU, e incredibil de bine făcut, și știe să facă câteva lucruri. Nu multe, nu foarte bine, dar știe câteva.

Dar tot pentru că e doar 200 lei nu voi investi câteva ore să scriu acest review, însă voi sublinia, cu liniuță, ca la școală, ceea ce știe să facă ceasul și ceea ce nu știe să facă.

Ce știe DT Ultra 4 Pro

Bateria (400 mAh) ține zile întregi, chiar săptămâni, în standby, chiar nu mă așteptam

Are un ecran colorat fain și neașteptat de bun, știe always on și are un mod simplificat pentru când e „stins”

Are senzor de puls

Rezistent la stropi

Construcția e super-super solidă. Nu știu cât ține pe termen lung, dar așa, la prima vedere, e foarte bine făcut.

Ai notificări pe el

Poți să faci tracking la activități, dar… vezi mai jos

Îl poți folosi pentru a controla camera telefonului de la distanță

Are mod lanternă

Poți purta conversații de pe el

Îi poți atașa căști TWS și poți pune muzică pe el, să asculți offline

Ai vremea pe el

Îl poți folosi ca post de card NFC pentru diverse funcții (nu și plăți cu cardul la POS)

Ai chiar și un calculator pe el, identic cu cel de pe iOS

Ai calendar

Ce nu știe sau unde dezamăgește

N-are GPS, așa că tracking-ul de activități e deficitar, dar monitorizarea pulsului e ok-ish

Aplicația are reclame

E plin de reminiscențe chinezești în ea

Se încarcă magnetic, dar îți ia un pic să te prinzi cum potrivești încărcătorul

Nu se aprinde tot timpul când rotești mâna spre tine, trebuie să apăs pe un buton

Și cam atât, te las mai jos niște screenshots din aplicație. Ceasul îl găsești AICI la 219 lei și mă gândesc dacă nu cumva e atât de ieftin pentru că are reclamă și, poate și mai rău, pentru că plătim cu datele noastre.