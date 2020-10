Need for Speed Hot Pursuit ar putea reveni

Need for Speed Hot Pursuit a fost lansat in 1994 si a fost urmat de Hot Pursuit II in 2002. In 2010 a fost lansat reboot-ul seriei denumit simplu Hot Pursuit.

Din pacate nu vorbim de un nou Hot Pursuit II, ci de un remaster al jocului din 2010, care de altfel a fost un joc excelent din punctul meu de vedere. Desi copilaria mi-a fost definita de Hot Pursuit II si de melodia „Hot Action Cop”, nu pot trece cu vedere titlul din 2010 care a fost foarte reusit. Primul Need for Speed construit pe motorul grafic Frostbyte (seria Battlefield) a avut o grafica exceptionala, o coloana sonora buna pe care inca o am in playlist si o ascult din cand in cand, un gameplay tipic arcade placut si o insula unde te intreceai cu masini exotice sau urmareai masinile exotice din perspectiva politistului.

Titlul ar putea fi anuntat chiar astazi conform GameSpot, iar WCCFtech a publicat o poza care ar fi prima din varianta remastered:

Va fi disponibil pe PS4, Xbox One, Switch si probabil PC.