Ce m-a învățat pandemia...

S-a discutat destul despre părțile negative ale pandemiei de COVID-19, așa că m-am gândit să ne uităm și la cele… pozitive. Cel puțin pentru mine, ca părinte.

Primul lucru pe care l-am observat la pruncii mei a fost că au învățat să scrie cursiv la laptop. OK, nu pot ține o stenogramă, dar eu am insistat de acum un an să înceapă să scrie cât mai mult în Word. Recunosc că nu am reușit mare lucru până la pandemia asta. Cum nu am imprimantă acasă, majoritatea temelor le-au făcut direct pe fișierele trimise de profesori. Iar asta, repetat zilnic, a însemnat un câștig enorm la dexteritate. Pănă și fiu-miu, la 9 ani jumate, scrie cum scriam eu pe la 20, la facultate!

Al doilea lucru remarcat de mine este că se descurcă acum singuri să își caute pe internet informații. Au de făcut un referat? Google e la degetul lor mic! Nu mai este nevoie să aștepte până ies eu sau soția din ședințele noastre.

Dar, poate cel mai mare câștig este faptul că am descoperit că nu am nevoie să îi duc fizic la orele de pian, de tobe, de programare sau de matematică. Ajunge să instalez Zoom, WhatsApp sau Discord pe device-urile lor și să îi învăț cum să se descurce cu ele. Numai drumul dus-întors de la astfel de activități ne lua minin 3 ore pe săptămână. Unde mai pui că și prețurile sunt mai mici, din moment ce profesorii nu aun nevoie de un spațiu fizic cumpărat sau închiriat!

Voi ce avantaje ați identificat în această perioadă?