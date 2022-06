Netflix va oferi un abonament mai ieftin – va contine reclame

Sunt utilizator de Netflix si impart contul cu inca 10 paraziti. Au fost luni in care am platit abonamentul pentru ceilalti caci eu n-am mai intrat de mult. Si cred ca am gasit abonamentul perfect pentru situatia asta.

Netflix are in plan sa introduca un abonament foarte ieftin care sa includa si reclame. Din pacate nu avem alte detalii, daca suporta rezolutie 4K si mai multe profiluri, dar daca este vorba doar de reclame, atunci mi se pare o idee buna pentru cei care folosesc Netflix foarte rar.

Ideea nu este noua. Cred ca sunt doi ani de cand se vorbeste despre asta si inca nu s-a intamplat nimic concret. Concret este ca multi utilizatori de Netflix au plecat spre alte platforme, iar Netflix trebuie sa faca ceva sa-i aduca inapoi sau sa atraga public nou.

Informatia de data asta este una oficiala deoarece provine de la CEO-ul Netflix, Ted Sarandos. Asadar, candva, o sa avem un abonament cu reclame, ieftin, special pentru cei care folosesc contul putin.