Razer Barracuda Pro – casti excelente pentru orice activitate

Barracuda Pro de la Razer este dovada ca poti avea o singura pereche de casti pentru orice activitate. Sa fie bune si la gaming, si la muzica, dar si pe strada sau la sala, iar sunetul sa fie excelent din toate punctele de vedere.

In general, Razer produce casti de gaming si sunt bune strict pentru gaming. Sunt cateva exceptii aici. Si Barracuda Pro face parte din exceptii si asta ma bucura, tinand cont ca Razer tinteste sa fie o companie de lifestyle decat de gaming. Deci trebuie sa ofere produse bune tuturor, nu doar celor care se joaca.

Asadar, Barracuda Pro surprinde in primul rand prin materialele folosite. Sunt casti wireless in primul rand dar care pot fi folosite si la PC, telefon sau consola.

Au cupe cu memorie, foarte moi si confortabile, dintr-o piele sintetica placuta, fina. Sunt super confortabile si la fel si banda care sta pe cap este cu memorie. Nici un cuvant de rau la acest capitol, cu mentiunea ca vara sua cand este foarte cald, o sa-ti transpire mai tare urechile din cauza materialului folosit.

Cat despre izolare, nota 10. Avand materiale bune si niste cupe de calitate, izolarea sunetului este de top. Cei din jurul tau nu vor auzi ce se intampla in capul tau, dar nici tu nu ii vei auzi pe ei. Pentru a produce aceasta izolatie, cupele trebuie sa stea un pic presate pe ureche si asta poate deranja in unele cazuri pentru ca se produce o presiune prea mare. Nu stiu ce sa zic, eu m-am obisnuit imediat cu asta. Cand le dau jos simti ca m-am usurat de ceva, realizezi ce izolare fonica ai avut in tot timpul asta.

Driverele sunt de 50mm cu tehnologie TriForce care folosesc un compus organic pentru diafragma ultra subtire din bio celuloza. Nu stiu cat marketing este aici, dar adevaratul este ca se aud bine de tot. Nu exista distorsiuni la volum ridicat, bassul este redat puternic, uneori agresiv daca nu te joci corect cu egalizatorul, vor vocile inalte sunt placute chiar si atunci cand sunt duse in extrem.

Microfonul integrat, pentru ca ai nevoie de asa ceva, este si el destept. Sunt de fapt microfoane duble cu niveluri de suprimare a zgomotului si pot fi personalizate in functie de mediu, de exemplu afara sau in casa. Sunt mai rezistente la vibratii mecanice si medii zgomotoase.

Eu le-am folosit doar in casa, doar in gaming si da, se aude foarte bine pe Discord si sincer, nu mai trebuie sa stau cu microfonul clasic in dreptul gurii. Nu stiu, poate mai beau apa, mai rontai ceva.

Evident ca au si Hybrid Active Noise Cancellation cu Ambient Noise. Functioneaza im-pe-ca-bil. Atat am de zis.

Cu functia SmartSwitch te poti conecta la doua dispozitive simultan, una pe Bluetooth si una pe 2.4GHz, adica telefon si PC. Si daca te joci pe PC si telefonul iti suna, o sa ti se raspunda in casca. Ai nevoie doar de aplicatia Razer Audio.

Castile costa 250 de euro, scumpe, dar merita fiecare banut.