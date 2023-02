Netflix s-a razgadit – nu mai blocheaza conturile impartite cu prietenii

Stirea de saptamana trecuta prin care aflam ca Netflix nu ne mai lasa sa impartim contul cu prietenii a suparat tot internetul. Evident ca toata lumea a boicotat acest lucru, iar Netflix ne spune astazi ca restrictiile au fost postate din greseala.

Adica acestea nu vor intra in vigoare, dar ele exista si Netflix chiar avea de gand sa faca acest lucru in anumite tari precum Chile, Costa Rica sau Peru. Desi aceste actiuni nu vor intra in vigoare, din martie tot vor exisat schimbari si despre impartirea contului cu prietenii. Deci, am scapat pe jumatate, dar ceva tot ne pregateste compania.