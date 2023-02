Ar putea exista si un iPhone ULTRA

Ar putea exista un iPhone ULTRA de anul viitor. Conform lui Mark Gurman de la Bloomberg, Apple se gandeste daca sa lanseze un model ULTRA, net superior versiunilor Pro si evident mult mai scump. Eu zic ca s-ar vinde ca painea calda.

Tot Gurman spunea in trecut ca Apple ar vrea sa schimbe denumirea lui Pro Max in Ultra, insa exista dovezi care sugereaza ca Apple vrea sa ofere in schimb un iPhone mai puternic si mai scump.

Daca ar exista un iPhone 15 ULTRA, acesta ar trebui sa ofere un ecran mai mare, o camera mai buna, o constructie mai solida si un procesor mai puternic. Poate chiar sa fie acesta iPhone-ul cu carcasa din titan si fara port de incarcare.

Chiar si fara un ULTRA, Apple va diferentia si mai tare modelel Pro de cele simple, cum ar fi prin adaugarea unei camere periscop pe modelele Pro, o conectivitate Wi-Fi mai rapida si alte materiale la design-ul exterior.