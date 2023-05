Nici nu s-a lansat iPhone 15 si deja avem zvonuri despre iPhone 16

Cineva se grabeste cu informatiile despre viitorul iPhone ce va fi lansat anul viitor. Nici nu avem iPhone 15 lansat (urmeaza in toamna) ca deja avem zvonuri despre iPhone 16 Pro Max.

Despre iPhone 15 stim deja destule, mai trebuie doar sa-l vedem in magazine. Stim ca vine cu USB C in Europa, camere mai bune, procesoare mai puternice, autonomie mai mare si o rama din titan. Dar despre iPhone 16 Pro Max?

Se pare ca Apple vrea sa mareasca ecranul si sa ofere acum o diagonala de 6.9 inch pe varianta Pro Max. Si s-ar putea sa vedem si o schimbare noua de denumire, Apple utilizand denumirea de iPhone 16 Ultra in loc de 16 Pro Max.

Este mult prea devreme sa vorbim despre iPhone 16…dar ca idee…