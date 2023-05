SSD ADATA Legend 710 – ieftin si bun

ADATA ne trimite la test periodic SSD-uri, memorii si diferite accesorii. A venit vremea lui Legend 710, un SSD extrem de accesibil pe care il vad util atunci cand vreti sa faceti upgrade de la un HDD sau pur si simplu aveti nevoie de multa stocare rapida.

Legend 710 este un SSD pe care o sa-l gasiti in capacitati de 256GB, 512GB sau 1TB. Este un model format M.2 cu interfata PCI Express x4 si atinge viteze de pana la 2400MB/s la citire si 1800MB/s la scriere.

Nu e cel mai rapid din lume dar nici cel mai lent, iar la cat costa nu cred ca trebuie sa fim prea duri cu el. Ca idee, versiunea mea de 1TB costa la PC Garage 239 lei.

Am apreciat ca la banii astia primesti un SSD cu interfata PCI Express 3.0 in loc de SATA, deci vitezele vor fi generoase. In pachet primesti si un fel de sticker albastru care are si rol de radiator, insa in realitate nu ai nevoie de el pentru ca nu se incinge mai deloc.

Conform ADATA, acest SSD este dotat cu SLC caching si HMB technology (Host Memory Buffer), criptare AES 256 bit, LDPC (Low Density Parity Check Code) si are 3 ani garantie si 600TB TBW.

Il vad ideal pentru cei care vor sa faca trecerea de la HDD la SSD, in principal pe laptop-uri, dar si pentru cei care vor sa isi faca un sistem desktop tip office si nu au nevoie de un SSD super rapid si scump.

ADATA ofera memorii bune in general si produsele lor sunt echilibrate cand vine vorba de pret-performanta, ceea ce le face de multe ori sa fie best buy.