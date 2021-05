Nokian a lansat anvelopele Wetproof, Wetproof SUV si Powerproof SUV – modele performante pentru sezonul cald

Sunt utilizator de anvelope Nokian in special de iarna. Mi se pare cele mai bune anvelope si am devenit fan Nokian de prin 2016. Acum am primit comunicat de presa din care aflu ca Nokian a lansat noi anvelope.

Compania scandinava si-a castigat renumele international pentru anvolepele de inalta calitate, oferind siguranta si confort la volan, in toate conditiile climatice. Recent, Nokian a lansat anvelopele de vara Wetproof, Wetproof SUV, Powerproof si Powerproof SUV. Acestea au fost concepute pentru a face fata cu succes variatiilor mari de temperatura din timpul verii.

„Datorită conceptului special Dual Zone Safety și compusului de cauciuc de ultimă generație, anvelopele de vară Nokian Wetproof garantează siguranța, stabilitatea și aderența în toate scenariile cu ploi abundente. Șoferii pot face față cu ușurință vremii de vară care poate presupune schimbări bruște de temperatură, precipitații sau chiar furtuni. Anvelopele își păstrează proprietățile și pe suprafețe uscate, inclusiv pe autostrăzile arse de soare.”, a precizat Martin Dražík, Product Manager Nokian Tyres pentru Europa Centrală.

Mai multe publicatii mari auto au considerat anvelopele Nokian drept unele de top. De exemplu publicatia germanal Auto Motor und Sport a clasat Nokian pe locul 2, rezultatele evidentiind in special siguranta pe suprafete umede, completarea cu sistemul ECS si manevrabilitatea ridicata pe asfalt uscat. Si revista germana AUTO Strassenverkehr a pus anvelopele Nokian pe locul 2 si le considera un best buy.

Tot nemtii de la ACE Lenkrad au deschis anvelopele Nokian ca fiind echilibrate, fara puncte slabe evidente, obtinand un scort de 4.5 din 5. Nokian Wetproof SUV este un produs premium performant, cu tehnologie brevetată Aramid Sidewall, astfel că că a devenit o alegere populară pentru proprietarii de SUV-uri. Anvelopele au primit calificativul „bine” într-un test al revistei germane Auto Bild Allrad din martie 2021, fiind printre primele cinci branduri din clasament.

„Mașinile rapide sunt pasiunea mea, însă întotdeauna trebuie să mă bazez pe anvelope pentru un răspuns precis și rapid în timpul condusului. Stabilitatea excelentă și aderența perfectă a anvelopelor Nokian Powerproof garantează siguranța pentru șofer.”, a declarat acesta.

„Nevoia tot mai mare de siguranță în condiții neașteptate de umezeală și ninsoare, chiar și în afara sezonului rece, este unul dintre motivele principale pentru care o serie de vehicule din Europa Centrală sunt echipate cu anvelope care pot suporta condiții meteorologice variate.”, a completat Martin Dražík.

