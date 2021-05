Kingston urmeaza sa aduca pe piata primele memorii DDR5

Kingston, cel mai mare producator tert de memorii din lume, anunta ca sunt gata sa scoata pe piata primele module RAM DDR5. Acestea sunt modele ce pot suporta overclock.

Kingston a trimis deja memoriile la partenerii lor/producatori de placi de baza pentru a putea fi testate si ulterior aprobate. Kingston a dezvoltat memoriile cu un profil XMP prestabilit, dar permite producatorilor de placi de baza sa ofere un reglaj manual al voltajelor incat memoriile sa fie overclockate. Ele functioneaza standard la 1.1V.

Primele module RAM DDR5 Kingston vor ajunge in piata oficial in Q3 2021. Validarea memoriilor este un pas important ce necesită o cooperare strânsă cu întreg ecosistemul de calcul. În 33 de ani de activitate, Kingston a reușit să fie alături de parteneri săi și să aibă strânse legături cu producătorii de placi de bază și chipset-uri. Acest aspect continua și în prezent, fiind un proces critic de aducere pe piață a noii generații de memorie DDR5 cu performanțe înalte și posibilitate de overclock, până la sfârșitul acestui an.