Conform Nokian, nu sunt singurul care preferă anvelopele all-season

Nokian a realizat un studiu la nivel european și se pare că mai bine de jumătate din șoferi preferă anvelopele all-season. Și eu sunt unul dintre cei care au ales să încerce acest tip de anvelope.

Acum șase luni, când ne-am luat mașină electrică (apropo, trebuie să mai revin cu un update, că am făcut deja peste 10.000 km), am decis atunci că nu mai vreau să schimb anvelopele de două ori pe an, riscând să-mi fie zgâriate jantele sau afectați senzorii de presiune. De asemenea, n-am vrut să mai cheltui nici pentru un set nou de jante + senzori.

Așa că am început să caut variante de anvelope All Season. Pe primul loc pe lista mea au fost cele de la Nokian (WeatherProof sau SeasonProof), pentru că deja am de mai bine de patru ani un set de anvelope Nokian WR D4 (de iarnă) pe cealaltă mașină și am fost EXTREM de mulțumit. Din păcate, planetele nu s-au aliniat și a venit iarna pe mine fără să pot să iau Nokian, așa că am luat un set de la altă marcă – posibil să revin cu un review.

Tot ce pot să spun e că, până acum, sunt în regulă, dar sunt mai bune pe zăpadă decât pe uscat. Aștept să prind și vara cu ele, că deocamdată n-a trecut de 20 de grade pe afară, să vedem și atunci. Dar încă nu sunt convins că următorul set de anvelope, când va fi el, va fi tot all-season. Cred în continuare că varianta cea mai bună (dar și cea mai scumpă) e să ai un set de anvelope cu jante pentru fiecare anotimp. Cea mai comodă, eficientă și ieftină e să mergi pe all-season.

Voi ce anvelope aveți pe mașină?