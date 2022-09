Noua generatie de Apple Watch 8 aduce un senzor de temperatura corporala, Crash Detection si multe altele

Apple Watch Series 8 aduce functii noi. Poate cea mai importanta fiind Crash Detection si senzorul de temperatura corporola foarte util pentru femei. Aparent ajuta femeila sa isi monitorizeze mai bine menstruatia.

Arata la fel ca Series 7, nimic nou. Senzorul de temperatura corporala este focusat mai mult pe femei. Senzorul masoara temperatura la incheietura o data la 5 secunde pe timp de noapte, iar daca sunt diferente prea mari te anunta in aplicatia Health.

Acest senzor nou poate oferi o retrospectiva asupra ovulatiei la femei, estimand perioada cu o precizie destul de buna.

Are in continuare functia ECG, o baterie mai buna de 18 ore autonomie, un mod Low Power Mode ce poate oferi pana la 36 de ore autonomie, iar modul Crash Detection face ce am spus si la telefoane.

Daca faci un accident de masina, tu fiind la volan sau pasager, senzorii din ceas impreuna cu un AI detecteaza acest lucru si te alterteaza. Daca nu raspunzi la timp o sa apeleze numere de urgenta din telefon.

Este o functie foarte misto si foloseste 2 senzori foarte performanti. Porneste de la 399 euro pentru varianta fara SIM si 499 varianta cu SIM.