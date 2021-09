Cea mai noua versiune de iOS poate fi instalata pe un telefon de acum 6 ani!

Un motiv simplu pentru care merita sa iti cumperi un iPhone: durata mare de viata a telefonului. Noul iOS 15 poate fi instalat inclusiv pe un telefon lansat in 2015 si anume iPhone 6S.

Huawei P8 ce versiune de Android ruleaza? Dar Galaxy S6? Intreb pentru un prieten. iPhone 6S a fost lansat in 2015 si in 2021 poate rula cea mai noua versiune de iOS. Asta inseamna 6 ani de suport software pentru un telefon care si astazi functioneaza ca in prima zi.

True story: cand am facut upgrade de la 6S la 11 Pro in 2019 mi-am donat telefonul unui prieten care avea nevoie. A necesitat doar un schimb de baterie (150 lei) si va spun cu mana pe inima ca telefonul merge impecabil si astazi. Nu are lag, aplicatiile se deschid instant, iar jocurile moderne gen PUBG, CoD, Rift ruleaza impecabil si nu pun telefonul in dificultate.

Nu sunt vorbele unui fan Apple. Este o realitate. Atunci cand iti cumperi un telefon scump vrei sa te tina cat mai mult. Poate noi, oamenii pasionati de tehnologie, schimbam telefoanele mai des pentru ca ne place evolutia lor si vrem sau avem nevoie de functii mai noi. Dar sunt oameni simpli pe lumea asta care tin un telefon pana cand nu mai functioneaza. De ce sa il schimbe dupa 2 ani cand nu mai primeste nici un fel de imbunatatire pe partea de software?

Probabil ati vazut stirea care spunea ca Germania vrea sa oblige UE sa impuna producatorilor 7 ani de update-uri. Uite ca Apple face asta deja.