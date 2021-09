Voi cât puteți rezista fără telefon?

Azi am fost mai ocupat, așa că am aflat abia la spartul târgului despre evenimentul monden al zilei – nunta Simonei Halep. 🙂 Nu-i așa că nu vă așteptați să citiți despre asta la noi pe site?

Ei bine, ideea articolului mi-a venit când am văzut că printre condițiile impuse de miri a fost ca invitații să nu aibă telefoane sau camere foto/video la ei. Practic, a fost unplugged wedding la Constanța. Da, asta mi-a sărit în ochi mai degrabă decât partea în care specifică faptul că nu vor cadouri în bani, ci unele simbolice.

Cum sunt între două nunți – adică am fost la una și mai urmează alta, peste o săptămână, m-am gândit cum aș rezista eu fără smartphone. Ca să fie foarte clar, nu sunt dansator profesionist, deși am luat lecții și încă există înregistrări cu mine pe scenă, dansând cha-cha, samba, vals sau jive. Așa că, pe lângă conversațiile cu cei de la masă, cu familia, prietenii sau cu mirii, mă mai folosesc de telefon, din când în când. Plus că, atunci când ajung acasă, pruncii mă întreabă invariabil cum au fost mireasa sau tortul. Așa că scot telefonul și le arăt ce am pozat sau am filmat.

Așa că vă întreb pe voi – ați rezista 4-6 ore la o nuntă fără să citiți o știre, să faceți o poză, să comunicați cu copiii de acasă sau să verificați pariul pe meciul din seara respectivă?

La final, vă las melodia tradițională machedonească de la nuntă, cântată de aceeași formație de la evenimentul de azi. Sunt curios și dacă ați dansat sau știți să dansați Pamporea: