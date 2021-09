Germania vrea ca UE sa oblige producatorii de telefoane sa ofere 7 ani de update-uri

Germania vrea sa oblige UE sa le ceara producatorilor de telefoane sa ofere pana la 7 ani de update-uri de securitate.

Germania propune Uniunii Europene sa oblige toti producatorii de telefoane mobile sa ofere 7 ani de update-uri de securitate din ziua lansarii. Totusi, producatorii se opun.

UE lucreaza deja la un proiect de lege prin care sa oblige producatorii sa ofere 5 ani. Germania vrea 7 ani. Germania mentioneaza ca prin aceasta lege s-ar diminua si poluarea mediului. Tot Germania mai doreste ca pe langa cei 7 ani de update-uri sa avem si piese de schimb.

Apple, Samsung si Google se opun si spun ca 3 ani sunt suficienti, iar piesele de schimb pot fi doar bateriile si ecranele. Atat.

Singurii care ofera acum 5 ani de update-uri sunt cei de la Apple. Daca proiectul de lege va fi aprobat am putea lua parte la o schimbare majora in industria IT.

Sursa: economedia.ro