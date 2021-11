NVIDIA a lansat DLSS 2.3. Tehnologia este disponibilă în 16 jocuri deja lansate

NVIDIA a introdus versiunea 2.3 a tehnologiei Deep Learning Super Sampling (DLSS). Aceasta este deja disponibilă în 16 jocuri deja lansate și oferă îmbunătățiri de performanță și de fidelitate grafică pe sistemele cu plăci grafice NVIDIA. DLSS 2.3 reduce ghosting-ul, îmbunătățește detaliile obiectelor aflate în mișcare și crește fidelitatea grafică a efectelor cu particule. Tehnologia funcționează și pe plăcile grafice NVIDIA non-RTX, însă fără algoritmii avansați de upscaling care rulează exclusiv pe nucleele Tensor din plăcile RTX.

Lista jocurilor care suportă DLSS 2.3: Baldur’s Gate 3, Bright Memory: Infinite, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered, Cyberpunk 207, Deathloop, DOOM Eternal, Grand Theft Auto III – Definitive Edition, Grand Theft Auto: San-Andreas – Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – Definitive Edition, Jurassic World Evolution 2, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider și Sword & Fairy 7. De asemenea, DLSS 2.3 va fi disponibil și în Farming Simulator 2022, joc ce urmează a fi lansat pe data de 22 noiembrie. Mai multe detalii despre DLSS 2.3 găsiți pe site-ul NVIDIA. Pentru DLSS 2.3 aveți nevoie de ultima versiune de driver NVIDIA Game Ready.