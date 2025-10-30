NVIDIA devine prima companie din lume evaluată la 5 trilioane de dolari

În decurs de doar câțiva ani, NVIDIA a devenit cea mai de succes companie tranzacționată la bursă din lume. Acțiunile sale s-au apreciat aproape constant, pornind de la doar aproximativ 5 dolari la începutul anului 2020 și ajungând, în sesiunea de tranzacționare de luni, la peste 200 de dolari. Succesul companiei este determinat în principal de acceleratoarele sale de inteligență artificială, care nu au rival și se bucură de creșteri spectaculoase de la un trimestru la altul. De asemenea, încasările și profitabilitatea NVIDIA au fost mereu peste așteptări, iar din acest motiv investitorii au devenit foarte încrezători în succesul pe termen lung al companiei.

Astfel, NVIDIA a ajuns cea mai valoroasă companie listată public din lume, având o capitalizare de piață record de 5.3 trilioane de dolari, peste Microsoft, Apple, Alphabet și Amazon. Unii analiști sunt de părere că NVIDIA se află într-o bulă speculativă, similară cu cea Dot Com din 2021, însă rezultatele financiare tind să-i contrazică. În cadrul keynote-ului NVIDIA GTC din urmă cu câteva zile, CEO-ul companiei, Jensen Huang, a anunțat că NVIDIA are deja comenzi pentru cipuri AI de peste 500 miliarde de dolari pentru anul viitor și că este foarte probabil ca cifrele să crească și mai mult în 2026.

Doar în ultimele șase luni acțiunile NVIDIA s-au apreciat cu peste 85%, iar în ultimele trei luni capitalizarea de piață a crescut cu aproximativ un trilion de dolari. Și mai impresionant, capitalizarea de piață a NVIDIA este acum mai mare decât a tuturor companiilor listate public din Regatul Unit la un loc. Compania controlează 90% din piața GPU-urilor AI de înaltă performanță, iar la cum se prezintă soluțiile competitorilor, sunt șanse foarte mari ca NVIDIA să rămână lider de piață pentru mult timp de acum înainte.

