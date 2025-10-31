Arena IT

ADATA a lansat SR800 Magnetic Power Bank SSD

ADATA a lansat SR800 Magnetic Power Bank SSD, primul dispozitiv 2-în-1 din lume care combină un SSD extern cu o baterie externă. Conceput pentru creatorii de conținut și pasionații de filmare mobilă, produsul oferă atât stocare rapidă, cât și încărcare simultană, eliminând nevoia de accesorii suplimentare.

SSD-ul extern dispune de interfață USB 3.2 Gen 2×2, cu viteze de până la 2.000 MB/s și capacități de până la 2 TB, în timp ce bateria integrată de 5.000 mAh oferă încărcare rapidă de 20W prin cablu și 15W wireless magnetic. Designul modular permite atașarea magnetică a SSD-ului de power bank, oferind o soluție compactă și eficientă pentru filmare, backup sau editare direct pe teren.

SR800 include și un suport retractabil (kickstand) pentru confort în timpul vizionării sau jocurilor mobile, iar protecțiile multiple pentru circuite asigură siguranță în utilizare. Cu această abordare inovatoare, ADATA redefinește echipamentele destinate creatorilor mobili, oferind o combinație de performanță, autonomie și portabilitate într-un singur dispozitiv.

