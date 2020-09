Nvidia va incheia achizitia ARM pentru suma de 40 miliarde de dolari

Se pare ca ceea ce scriam in iulie nu era un zvon. Nvidia chiar va incheia achizitia ARM pentru suma de 40 miliarde de dolari, iar totul se va termina chiar saptamana aceasta.

Discutiile „reale” au inceput in urma cu cateva saptamani, iar suma finala este de 40 miliarde de dolari. Au fost aruncate si alte sume precum 45 sau 52 miliarde de dolari, dar se pare ca suma finala este mai mica.

Nvidia isi permite sa cumpere ARM fara probleme, iar daca la sfarsitul saptamanii tranzactia este confirmata, Nvidia devine un gigant care va controla si va schimba industria IT. In cate moduri sau in ce directie se va schimba piata dupa nu avem idee.

Nvidia va avea acces la o piata uriasa, de la servere si pana la IoT. De asemenea, SUA va avea un control mai mare asupra serviciilor si produselor ARM care sunt disponibile in China. Viata grea in China…