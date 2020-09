HarmonyOS va putea rula si pe actualele telefoane Huawei

HarmonyOS a fost anuntat oficial si stim ca va debuta pe telefoane incepand de anul viitor. Aparent, anumite telefoane care ruleaza EMUI 11 vor putea rula si HarmonyOS.

Declaratia oficiala a unui reprezentat Huawei este urmatoarea:

Yes, devices running the new distributed-technology based EMUI 11 will be eligible for upgrade to Harmony OS in the future.



Ce sa intelegem de aici? Ca toate telefoanele cu EMUI 11 vor putea instalat HarmonyOS? Imi este greu sa cred. Parerea mea este ca doar anumite modele vor putea instalat noul sistem de operare. Dar apare o alta intrebare: vom putea reveni la Android daca nu ne place Harmony?

Avem multe intrebari despre acest nou sistem de operare, dar probabil vom afla in timp tot ce trebuie sa stim.