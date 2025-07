Oare sa prevesteasca Battlefield 6 prabusirea NATO?

Noul Battelefield 6 va avea lansarea astazi, dar pana sa vedem trailerul oficial peste cateva ore, Gamespot.com ne prezinta cateva informatii despre joc. Pare ca povestea are loc in Europa si are legatura cu prabusirea NATO.

Aparent ei au vazut deja trailerul si au povestit intr-un articol despre ce urmeaza sa vedem si noi mai tarziu. Este vorba despre atactul unei baze NATO din Mukharovani, Georgia si despre asasinarea unui secretar general NATO.

NATO, in caz ca nu stiti, este o alianta ce are rolul de descurajare, atat pentru a impiedica membrii sa se lupte intre ei, cat si pentru a impiedica statele din afara aliantei sa atace un membru NATO. Deci este o alianta defensiva, nu ofensiva.

In trailer se mai face referire la armata Pax, care se extinde pana in Belgia si mai apoi in Gibraltar. Asadar, cred ca jocul o sa aiba o actiune tare interesanta si va avea succes, cel putin prim prisma povestii.