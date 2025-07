Tot ce trebuie să știți despre: Click to Pay

Ideea acetui articol nu îmi aparține, ci a venit la sugestia lui cristian (e numele lui de utilizator, are dreptul să îl scrie doar cu litere mici) de la acest articol.

Click to Pay este o metodă modernă de plată online, dezvoltată de Mastercard și Visa, care simplifică procesul de checkout și elimină nevoia de a introduce manual datele cardului la fiecare tranzacție. Este o soluție ideală pentru cei care fac cumpărături frecvent și vor rapiditate, siguranță și confort.

Ce este Click to Pay?

Click to Pay este un sistem de plată digital care permite utilizatorilor să salveze cardurile într-un profil securizat, accesibil prin email sau număr de telefon. La checkout, dacă magazinul online acceptă Click to Pay, utilizatorul poate finaliza plata cu un singur click, fără să introducă datele cardului sau să completeze formulare.

Sistemul este compatibil cu carduri Mastercard și Visa și funcționează pe orice dispozitiv – telefon, tabletă sau desktop. Este o alternativă la portofelele digitale clasice, cu accent pe securitate și ușurință în utilizare.

Cum se activează?

Activarea Click to Pay este un proces simplu și funcționează similar pentru orice card Mastercard sau Visa, indiferent de banca emitentă. Iată pașii generali:

Accesează aplicația mobilă sau platforma online a băncii tale Intră în secțiunea dedicată cardurilor (de obicei numită „Carduri” sau „Gestionare card”).

Selectează cardul pe care vrei să îl activezi în Click to Pay Caută opțiunea „Adaugă în Click to Pay” sau „Click to Pay” (numele poate varia ușor în funcție de bancă).

Confirmă activarea Verifică datele cardului și acceptă termenii și condițiile pentru a salva cardul într-un profil securizat Mastercard sau Visa.

Finalizare După activare, cardul va putea fi folosit în orice magazin online care acceptă Click to Pay, iar plata se va face simplu, fără a mai introduce manual informațiile.



Alternativ, poți crea un cont direct pe site-ul oficial Mastercard Click to Pay sau Visa Click to Pay, folosind adresa ta de email, iar cardul va fi asociat cu acel profil.

Este sigur?

Din punct de vedere al securității, Click to Pay este conceput cu o arhitectură de protecție solidă, care se bazează pe cele mai moderne tehnologii din domeniul plăților digitale. În loc să trimită direct datele cardului către comerciant, sistemul utilizează ceea ce se numește „tokenizare”. Aceasta înlocuiește informațiile sensibile – cum ar fi numărul complet al cardului – cu un cod unic (token) care este generat și validat exclusiv pentru tranzacția în curs. Tokenul nu are nicio valoare în afara contextului în care este folosit și nu poate fi reutilizat sau exploatat fraudulos.

Această tehnică de protecție este completată de autentificarea dinamică. În momentul în care faci o plată cu Click to Pay, ești verificat printr-un cod unic transmis prin SMS sau e-mail, astfel încât doar tu poți autoriza tranzacția. Practic, sistemul se asigură că ești tu și că folosești un dispozitiv de încredere, fără să te oblige să introduci manual detalii sau să reții parole multiple.

Click to Pay respectă integral cerințele reglementărilor europene în materie de securitate a plăților online. Mai exact, este aliniat cu standardele PSD2 (a doua Directivă privind Serviciile de Plăți, nu partidul) și cu normele de autentificare puternică a clientului – cunoscute ca SCA (Strong Customer Authentication). Aceste reglementări impun ca orice tranzacție online să fie verificată prin cel puțin două metode: posesia (dispozitivul tău), cunoașterea (ceva ce știi, cum ar fi un cod) sau biometrie (amprentă, recunoaștere facială).

În concluzie, Click to Pay nu doar că oferă o metodă mai rapidă de a plăti, ci o face într-un mod care reduce riscul de fraudă, protejează confidențialitatea datelor bancare și îți oferă control complet asupra modului în care sunt utilizate cardurile tale. Sistemul este construit pentru a fi intuitiv pentru utilizator și imposibil de compromis pentru atacatori.

Unde se poate folosi în România?

Click to Pay este disponibil pe o gamă largă de site-uri din România, în special cele care folosesc procesatori de plăți precum PayU România și NETOPIA Payments. Acești integratori au activat funcționalitatea pentru comercianți populari precum eMAG, Altex, Fashion Days, PC Garage, evoMAG, Elefant, Libris și F64. În pagina de checkout, dacă magazinul acceptă Click to Pay, vei vedea pictograma dedicată – de obicei un buton cu textul „Click to Pay” sau un simbol specific Mastercard/Visa. Odată selectată opțiunea, sistemul recunoaște automat cardurile salvate în profilul tău și finalizează plata fără să mai introduci datele manual.

Această metodă este gândită pentru a fi sigură și eficientă. Practic înlocuiește datele reale ale cardului cu un cod criptat unic (token), care nu poate fi reutilizat. Astfel, informațiile tale nu ajung niciodată direct la comerciant. În plus, autentificarea se face prin coduri unice trimise pe email sau SMS, ceea ce adaugă un strat suplimentar de protecție. Click to Pay respectă standardele europene de securitate pentru plăți online, inclusiv cerințele PSD2 și autentificarea puternică a clientului (SCA).

Avantaje

Unul dintre cele mai importante avantaje oferite de Click to Pay este eliminarea completă a introducerii manuale a datelor cardului la fiecare plată. Odată activat și salvat într-un profil securizat, cardul este disponibil automat în paginile de checkout ale magazinelor compatibile. Astfel, nu mai e nevoie să reintroduci numărul cardului, data de expirare sau codul CVV – procesul de plată devine mult mai fluid și lipsit de fricțiuni.

Viteza de tranzacționare este remarcabilă, deoarece Click to Pay elimină și formularele tradiționale din paginile de plată. Nu trebuie să îți creezi conturi noi pe fiecare site, să memorezi parole sau să completezi câmpuri interminabile. Alegi opțiunea Click to Pay, autentificarea se face printr-un cod trimis pe email sau SMS, iar plata este confirmată instant.

Compatibilitatea extinsă este un alt punct forte. Click to Pay funcționează cu majoritatea cardurilor Visa și Mastercard, indiferent de banca emitentă, ceea ce îl face accesibil pentru un număr mare de utilizatori. Nu este limitat la un singur portofel digital sau la o singură rețea bancară.

Pe lângă toate acestea, sistemul este gândit să funcționeze fără probleme pe orice dispozitiv conectat la internet. Indiferent că folosești un smartphone, o tabletă sau un laptop, procesul de plată rămâne rapid, intuitiv și uniform. Nu ai nevoie de aplicații speciale sau extensii suplimentare – totul este integrat direct în paginile magazinului online care acceptă Click to Pay.