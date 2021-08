Oferte bune in campania Back To School – Windows 10 la 12 euro, Office 2019 la 35 euro si multe altele

Ofertele Back To School sunt foarte bune. Multe branduri ofera sub acesta denumire diferite promotii la tot felul de produse, mai mult sau mai putin pentru scoala. Totusi, o licenta Genuine Lifetime Windows 10 Pro la 12 dolari poate fi utila studentilor care lucreaza pe laptop si vor sa aiba totul perfect functional.

Uite ofertele Genuine Lifetime Software:

Codul AN30 va ofera o reducere de 30% si trebuie sa-l bagati in cos dupa ce alegeti produsul dorit. Aveti o sectiune speciala unde il scrieti.

Apropo, trebuie sa va faceti cont cand adaugati un produs in cos. Puteti da log in cu Facebook ca sa nu va mai complicati. Eu asa fac. Reducerea se aplica imediat si trebuie doar sa plasati comanda. Dupa cum se vede au implementat si limba romana ca sa va fie mai usor. Asta inseamna ca licentele se vand bine la noi in tara daca au depus acest efort.

Plata o faceti cu cardul sau PayPal si licenta o primiti pe mail. Este super simplu. Pe langa reducerile mentionate de noi mai sunt si altele care fac parte din campania Back To School. Va las link AICI ca sa le vedeti pe toate.