CHIQ – mi-am luat aer conditionat portabil la curte

Stau la curte, unii ar spune la casa. Ati inteles ideea. Imi este foarte greu sa montez un aer conditionat fix din cauza formei casei. Asa ca am ales o solutie portabila. CHIQ este un producator foarte interesant si pe care vreau sa vi-l prezint deoarece ei mi-au livrat un aer conditionat portabil pe care sa-l folosesc mult si bine.

Nu este un articol sponsorizat. Poate parea, insa stiti bine ca nu ne batem joc de review-uri si vorbim serios indiferent de brand sau produs. Aveam nevoie de un aer conditionat portabil. Am cautat pe eMAG, Altex, PC Garage si inclusiv OLX, am zis ca poate gasesc ceva ieftin. CHIQ a fost pe faza.

Trebuia sa mentionez asta altfel era chiar ciudat cum am ales un brand despre care nu a auzit probabil nimeni. Totusi, acest brand are in spate o istorie foarte interesanta de multi ani.

CHIQ este doar un brand care suna bine pentru europeni. Totusi, in spate este firma Changhong Europe Electric care la ea acasa, adica in China, este un gigant. Au produs armament militar acum muuuulti ani (cred ca inca produc) si au multe produse populare in China. Am aflat ca au si televizoare care se vand super bine la ei acasa.

Deci la baza este o firma din China cu istorie si cu experienta. Totusi, nu puteau sa vina in Europa cu aer conditionat care sa se numeasca Changhong, sa fim seriosi. Stiti anvelopele Ling Long? Cine si-ar cumpara asa ceva? 🙂

Cum noi suntem foarte atenti la denumirile produselor si nu cumparam daca are nume dubios, CHIQ (se citeste ȘIC) a trebuit sa ascunda denumirea chinezeasca.

Produsul, caci este unul singur, il gasiti la eMAG. Costa 1149 lei la reducere si o sa va spun in acest articol doar primele impresii. Cand vin din concediu o sa va vorbesc mai in detaliu despre el si facem si un video review. O sa vedeti atunci de ce.

Asadar, de ce aer conditionat portabil si nu fix? Costa la fel. Casa mea nu are o forma tocmai practica si sunt 4 camere de racit + un hol de 10-12 metri. N-as putea sa pun in fiecare camera cate un aer conditionat. Si nici daca pun unul pe hol nu ar face fata ca sa raceasca cele 4 camere.

Asa ca o solutie buna pentru mine a fost un aer conditionat portabil pe care sa-l plimb acolo unde am nevoie sau sa-i gasesc un loc bun in casa. O sa vad cum fac asta.

CHIQ are undeva la 35 de kg cand este impachetat. In realitate este destul de usor, are roti, manere si se poate misca foarte usor prin casa.

Are 9000BTU, clasa energetica A si poate fi folosit si pe post de dezumidifcator. Tare. In total raceste, ventileaza si poate dezumidifica aerul.

Conform datelor tehnice acest model de aer conditionat ofera un volum de aer de 340m2/h pe o distanta de 5m. In afara de asta nu stie sa faca altceva. Are mod sleep, temporizator de 24 ore si foloseste un agen frigorific R290. Nu ma pricep, nu stiu ce inseamna.

Ce conteaza mult la un aer conditionat, pe langa BTU si suprafata de racire, este consumul de curent. Aceasta unitate are un consum de 0.98kW si produce 64dB cand este utilizat.

Nu are Wi-Fi sau alte functii minune ci doar o telecomanda simpla. Nu este un aparat complicat, ba din contra, si consider ca este mai mult decat perfect pentru cineva care doreste sa raceasca rapid locuinta fara mari batai de cap.

Vine inclusiv cu kit de montaj inclus, adica panza care se pune la geam, tubul pentru aerul cald si chiar un furtun mic pentru condens. Totul este inclus in pachet si ai nevoie doar de putina indemanare.

L-am pornit si in 10 secunde deja baga aer rece. Este semi silentios, nu este de stat cu el in camera in care dormiti deoarece produce zgomot. Daca este lasat pe hol atunci nu mai este atat de deranjant.

Pare un produs de calitate, bine construit, solid si cu un design chiar dragut. Pana acum mi-a lasat o impresie buna. Vine impachetat bine, are toate accesoriile acolo in pachet, este super simplu de pornit si cam atat.

Urmeaza un review detaliat + video in care o sa va prezint pe larg aparatul. E devreme sa va spun acum mai multe despre el.

Vreau sa stiu daca aveti intrebari. Orice nedumerire aveti puteti sa o lasati in sectiunea de comentarii si o sa va raspund.

Aparatul costa la eMAG 1149 lei.