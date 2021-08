ADATA Xtreme Innovations: noi SSD-uri, memorii RAM DDR5, laptopuri și periferice de gaming

ADATA, unul dintre cei mai mari producători de module DRAM, NAND Flash și accesorii mobile, a anunțat în cadrul evenimentului Xtreme Innovations o gamă de noi produse sub branding ADATA și XPG: SSD-uri, module RAM, carduri de memorie, laptopuri de lifestyle și gaming, precum și componente hardware. Evenimentul a fost prezentat de personajul Mera al XPG și a coincis cu aniversarea de 20 de ani a brandului ADATA.

Primele module RAM DDR5 din gama nou lansată sunt disponibile în capacități de până la 64 GB, au frecvențe de 8400 MT/s și sunt alimentate la o tensiune de doar 1.1 V, oferind așadar o eficiență energetică crescută. Din spusele producătorului, aceste specificații se traduc în performanțe mai bune în multitasking și în aplicațiile destinate creatorilor de conținut.

Producătorului a mai prezentat și două noi SSD-uri: ADATA Legend pe magistrală PCIe Gen4, capabil de rate de transfer de până la 7400 MB/s și ADATA SE920 în format extern pe USB4. Acesta din urmă poate oferi viteze de până la 4000 MB/s, adica de patru ori mai mult decât pe standardul USB 3.2 și vine echipat cu o tehnologie proprietară ADATA de transfer a căldurii care reduce considerabil temperaturile.

Noutăți sunt și pe segmentul cardurilor de memorie, ADATA introducând în portofoliul de produse Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express PCIe Gen 3×1 UHS-I U3 Clasa 10. După cum sugerează și numele, acesta este compatibil cu specificațiile standardului SD 7.0, fiind pe magistrală PCIe și oferind viteze de scriere de până la 700/800 MB și capacități mai mari decât până acum.

Printre noutăți se mai numără și două noi modele de laptopuri de lifestyle și gaming: XPG Genia 14 și Genia 15. XPG Genia 14 vine echipat cu procesor Intel Core i5 sau i7 11th gen, placă grafică Intel Iris XE, 16 GB de memorie RAM DDR4 de la XPG și un SSD XPG pe PCIe Gen4 cu capacitate de 512 GB. Pe lângă dotări, laptopul se mai face remarcat și prin design-ul superb și portabil, cu un profil subțire de doar 15 mm, greutate de doar 970 grame și un șasiu ultra-ușor din aliaj de magneziu. Ecranul este de 14 inci, iar raportul ecran-carcasă este de 92%. Autonomia este de până la 10 ore, iar pentru conectivitate are două porturi USB Type-C (cu suport Thunderbolt 4), două porturi USB Type-A, un port HDMI, un cititor de carduri SD și un jack audio de 3.5 mm. Celălalt model este mai puternic și are ca public țintă gamerii. Ca principale dotări, producătorul menționează procesorul Intel Core i7 Tiger Lake H 11th gen, placa grafică NVIDIA GeForce RTX 3060 sau RTX 3070, 32 GB memorie RAM DDR4 XPG și SSD-ul XPG pe PCIe Gen4 cu 1 TB spațiu de stocare. Calitatea materialelor utilizate în construcție este la fel de bună, Xenia 15 având un șasiu realizat din aliaj de magneziu și o greutate de sub 2 kg. De asemenea, laptopul oferă un ecran cu diagonală de 15,6 inci, rezoluție QHD și rată de refresh de 165 Hz.

Tot din categoria produselor destinate gamerilor, ADATA a mai introdus și câteva noi periferice, SSD-uri și module RAM DDR5 sub brand-ul XPG. XPG PRECOG AERO sunt căști wireless pe 2.4 Ghz optimizate pentru latență redusă și compatibile cu smartphone-uri, console portabile și PC-uri. Acestea pot fi folosite si pe fir prin USB și dispun de iluminare RGB personalizabilă, construcție ușoară, perne de urechi brevetate și microfon cardioid cu funcție de pivotare. În ceea ce privește SSD-urile, producătorul are deja în portofoliu câteva modele foarte rapide: GAMMIX 70, capabil de viteze de până la 7400 MB/s, GAMMIX S70 Blade și S50 Lite. Spre sfârșitul anului vor fi introduse și module DDR5 mai performante, cu viteze de până la 12600 MT/s. Alte componente includ sursa XPG CYBERCORE Platinum cu certificare 80 Plus Platinum, care va fi disponibilă în variante de 850, 1000 și 1300 W.

Producătorul taiwanez a profitat de ocazie și a anunțat și două noi pachete software destinate posesorilor de componente hardware și periferice XPG: XPG Prime și XPG Grit. XPG Prime permite gestionarea setărilor de pe dispozitivele XPG într-o singură aplicație, în timp ce XPG GRIT (Game Reaction Intensity Training) este un software de training care are ca scop ajutarea gamerilor ce doresc să-și îmbunătățească performanțele în jocuri. Ajutându-se de AI, GRIT poate urmări performanța jucătorilor și identifica în timp real punctele slabe pentru a recomanda exerciții specifice de îmbunătățire a abilităților. Acesta va fi disponibil pentru început doar în FPS-uri, însă XPG urmărește să extindă domeniul de aplicabilitate în viitorul apropiat.