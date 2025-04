E OFICIAL: Tesla deschide showroom si service in Timisoara

Acum este cat se poate de oficial, Tesla va deschide in curand un showroom si service in Timisoara. Am fost acolo sa filmez, iata ce am vazut.

Se pare ca showroom-ul se va deschide la inceputul lunii mai, iar service-ul mai dureaza aproximativ o luna. Insa totul e pregatit acolo. Mai multe in video-ul de mai sus.