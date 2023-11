Opinie nepopulară: recordurile de la Black Friday 2023 arată că românii una declară și alta fac

Sunt pline re╚Ťelele de socializare de opinii care spun c├ót de fraieri sunt cei care comand─â de Black Friday ╚Öi cum totul este doar o mare am─âgire. Ba mai mult, 60% din cei care au r─âspuns la sondajul nostru au spus c─â nu vor cump─âra nimic.

S-a terminat Black Friday, iar statisticile arat─â c─â avem parte de noi recorduri de v├ónz─âri. Totul ├«ntr-un an care se arat─â fi ├«nceputul unei perioade de recesiune, cu infla╚Ťie ├«n cre╚Ötere, cu r─âzboaie pe mai multe fronturi ╚Öi cu pre╚Ťuri la energie tot mai mari.

Prin urmare, fa╚Ť─â de opinia de anul trecut, de data aceasta trebuie s─â recunosc c─â cifrele sunt extrem de surprinz─âtoare, ├«n sens pozitiv. Haide╚Ťi s─â vedem mai jos, ╚Öi analiza, pe capitolele care conteaz─â.

Primul capitol este num─ârul de clien╚Ťi, care a crescut cu 40.000, de la 560.000 la 600.000. De ce este important acest aspect? Ei bine, pentru c─â diferen╚Ťa aceasta a fost de aproape 200.000 ├«n 2022 fa╚Ť─â de 2021! Practic, sumele cheltuite sunt mai impresionante, cu at├ót mai mult cu c├ót nu am avut cre╚Ötere semnificativ─â de noi cump─âr─âtori.

Pentru a putea sus╚Ťine o cre╚Ötere, eMAG Marketplace a avut cu aproape 2.700 mai mul╚Ťi selleri, ajung├ónd la 9.560, anul acesta. ╚śi acest aspect trebuie luat ├«n calcul, pentru c─â platforma tinde s─â depind─â tot mai mult de ofertele celorlal╚Ťi v├ónz─âtori. R─âm├óne de v─âzut dac─â acest lucru va ajuta ╚Öi, mai ales, pe cine. ­čÖé

├Än total, clien╚Ťii au comandat de Black Friday la eMAG produse cu o valoare de 731 de milioane de lei, cu 87 milioane de lei mai mult fa╚Ť─â de edi╚Ťia precedent─â, marc├ónd ╚Öi cea mai mare cre╚Ötere valoric─â din cei 13 ani de c├ónd evenimentul a fost adus ├«n Rom├ónia de eMAG. Rezultatele au reconfirmat faptul c─â oamenii s-au preg─âtit s─â aloce un buget mai mare ├«n ziua cu cele mai bune oferte din an ╚Öi au profitat de moment pentru a-╚Öi cump─âra at├ót bunuri de folosin╚Ť─â ├«ndelungat─â, c├ót ╚Öi articole pentru nevoile zilnice.

Pentru a fi fair-play, am calculat sumele încasate din vânzări, dar raportate la cursul de schimb din ziua evenimentului, în ultimii trei ani:

2021: 123.089.983 ÔéČ

2022: 131.691.955 ÔéČ

2023: 147.106.174 ÔéČ

Cre╚Öterea anual─â din 2023 este aproape dubl─â fa╚Ť─â de cea de anul trecut – 12% vs. 7% -, ├«n condi╚Ťiile ├«n care infla╚Ťia dintre cele dou─â momente este de 6-8%, conform Institutului Na╚Ťional de Statistic─â (varia╚Ťia apare pentru c─â ultima lun─â prezent─â ├«n calculul de pe site este septembrie 2023, dar nu m─â a╚Ötept s─â fi sc─âzut indicele pe cele dou─â luni lips─â):

Iar analiza aceasta m-a f─âcut s─â aleg titlul articolului. Practic, indiferent de analiza pe care o aplici, fie ea la v├ónz─âri ├«n lei, ├«n euro, la cre╚Ötere procentual─â vs. infla╚Ťie, eMAG ╚Öi sellerii de pe platform─â ies ├«n c├ó╚Ötig clar. Iar toate aste, ├«n ciuda opiniei populare, c─â evenimentul este doar o perdea de fum, de unde ╚Öi hashtag-ul #fraierday pe care mul╚Ťi ├«l folosesc cu m├óndrie pe Facebook, instagram sau X. Cum zicea poetul nepereche:

E ușor a scrie versuri

Când nimic nu ai a spune,

înșirând cuvinte goale

Ce din coad─â au sa sune.

Cu toate acestea, locul unde eMAG pare s─â fi stagnat este la sumele cheltuite de fiecare client: 1.170 acum fa╚Ť─â de 1.167 ├«n 2022. Iar asta poate ├«nsemna un singur lucru – dac─â platforma nu va reu╚Öi s─â atrag─â mai mul╚Ťi clien╚Ťi, cre╚Öterea nu va mai fi posibil─â ├«n viitor. Vedem ├«n analiza de anul viitor cum stau aici…

Un alt aspect unde se pare c─â s-a ajuns la un platou este num─ârul comenzilor pl─âtite cu cardul: 58,5% ├«n 2021, 63,2% ├«n 2022 ╚Öi 70% ├«n 2023. Aici avem o cre╚Ötere procentual─â mai mic─â fa╚Ť─â de perioada anterioar─â – cam cu 50% – ceea ce reprezint─â o ├«ncetinire brusc─â. O statistic─â recent─â arat─â c─â patru din zece rom├óni nu au nici card, nici cont bancar, ├«n condi╚Ťiile ├«n care num─ârul firmelor cu POS s-a dublat de la ├«nceputul pandemiei. Cu toate acestea, nu ╚Ötiu dac─â acei 40% reprezint─â posibili clien╚Ťi ai eMAG, pentru c─â tind s─â cred c─â nu prea au ├«ncredere ├«n comenzile pe internet. De aceea spun c─â aici este o zon─â de platou pe care cu greu mai cred c─â putem vedea modific─âri semnificative.

Este ├«mbucur─âtor c─â lumea a ├«n╚Ťeles c─â a comanda acas─â ╚Öi a te pl├ónge c─â o comand─â nu a ajuns la timp, ├«ntr-o perioad─â at├ót de aglomerat─â, este inutil. ├Än acest context ╚Ťin s─â remarc cre╚Öterea cu 6,7% a comenzilor cu livrare la easybox (sunt 58,5% din totalul lor, dup─â ce anul trecut abia trecuser─â de jum─âtate).

Ultimul aspect analizat este distribu╚Ťia popula╚Ťiei care comand─â de Black Friday, pe jude╚Ťe. ├Än premier─â, Bucure╚Ötiul a ie╚Öit din top cinci jude╚Ťe dup─â valoarea medie per client. Astfel, ├«n topul jude╚Ťelor cu cele mai mari comenzi per client se claseaz─â Ia╚Öi pe primul loc, urmat de S─âlaj, Cluj, Bistri╚Ťa-N─âs─âud, Dolj, iar Bucure╚Öti se claseaz─â pe locul ╚Öase. Faptul c─â Ia╚Öiul ╚Öi Clujul sunt sus nu m─â mir─â, dar S─âlaj, Bistri╚Ťa ╚Öi Dolj da! Ar fi interesant ca eMAG s─â ofere ╚Öi un top al valorilor medii de comenzi pe jude╚Ťe, pentru c─â am impresia c─â situa╚Ťia ar fi alta…

O ultim─â remarc─â, ├«n loc de concluzie: articolul de fa╚Ť─â reprezint─â exclusiv opinia autorului ╚Öi nu reprezint─â p─ârerile autorilor de pe acest blog.