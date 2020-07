Opinie: Ubisoft Forward a fost un mare fas

Conferinta Ubisoft Forward a avut loc ieri si o puteti urmari integral pe YouTube, dar sincer nu stiu daca pierdeti mare lucru.

Pandemia de coronavirus si prostie de la nivel mondial pare ca nu se va termina prea repede, asa ca majoritatea dezvoltatorilor de titluri au trebuit sa gaseasca diverse metode prin care sa isi prezinte creatiile pentru PC, Xbox One/Series X sau Playstation 4 si 5.

Ubisoft au prezentat ce au de gand in cazul conferintei Forward, care cel putin personal m-a lasat aproape indiferent.

Voi incepe cu partea pozitiva, care m-a facut sa-mi pese putin si anume Far Cry 6. Primul Far Cry mi-l voi aduce mereu aminte ca „jocul ala cu o grafica bestiala”, al doilea „jocul ala in care puteai scoate gloante cu cutitul din antebrat” iar al treilea mi-l voi aminti mereu pentru „the definition of insanity”. Fiecare a avut ceva special, apoi Far Cry 4 parea un reskin de 3, Primal nici macar nu l-am incercat, 5-ule a parut prea similar si dupa o ora l-am abandonat iar cu „expansion pack-ul” New Dawn din nou nu m-am obosit. Adevarul e ca mi-e dor de un Far Cry bun, iar 6-le pare ca are sanse, mai ales ca villain-ul a reusit sa isi faca intrarea chiar din trailerul de debut – Giancarlo Esposito este un actor bun.

De aici lucrurile merg in jos cu Valhalla. Am peste 100 de ore in Assassin’s Creed Odyssey si mi-a placut jocul: Grecia Antica, Leonidas, peisaje tropicale, minotauri, pfoai! Ce nu mi-a placut in schimb a fost repetitivitatea misiunilor secundare. Avand in vedere ca au investit si in continut post-lansare pentru a tine urmatorul AC cat mai departe, ma asteptam ca Valhalla sa fie revolutionar. Din ce am vazut pana acum nu m-a convins si pare un Odyssey modat. Interfata a ramas la fel, la partea de combat au adaugat mai multa violenta (yass!!), nu vor exista misiuni secundare si vei cuceri locatii. Dar mi-e foarte teama ca 70% din joc va fi la fel, acelasi feeling ca Odyssey. Iar pe partea grafica foloseste acelasi engine dar din nou imbunatatit. Seria se indeparteaza tot mai mult de ce a fost la inceput si aici deja am mixed feelings.

Watch Dogs Legion este alt titlu prezentat si o noua intrare intr-o serie cunoscuta. Primul titlu a ajuns cunoscut datorita downgrade-ului grafic comparativ cu ce a fost aratat initial la E3 si nu datorita faptului ca a fost bun. Al doilea titlu a reusit sa spele pacatele primului, dar fara a avea vanzari extraordinare. Watch Dogs 2 chiar a fost oferit gratis celor care au urmarit Ubisoft Forward, iar la finalul conferintei am si inteles de ce au facut miscarea asta – probabil aveau audienta cu 50% mai mica fara jocul gratis.

Hyper Scape este primul IP original prezentat in aceasta conferinta si nu veti ghici niciodata ce gen este! Bine…fie….battle royale. Pe mine deja m-a pierdut, piata este plina si ofera o varietate suficienta in acest gen, dar Ubisoft vrea sa incerce si aici. Mi se pare ca absolut orice developer puturos isi va incerca norocul in acest gen. Hai bagam putin cyberpunk, verticalitate, un sistem de upgrade interesant si vedem daca avem succes.

De Tom Clancy’s Elite Squad mi-e si sila sa vorbesc si aparent nu sunt singurul daca ma uit la bara de dislikes. Cu titlul acesta Ubisoft a demonstrat ca nu are nici un pic de respect pentru gameri. Cum iti bati joc de seria Splinter Cell, una cu cele mai apreciate jocuri stealth si la care fanii asteapta o continuare inca din 2013? Le arati saracia asta de joc de iOS si Android, care nu are nici o treaba cu Splinter Cell, dar il are ca progatonist pe Sam Fisher. Iar ca sa fie treaba treaba, mai pui si un thumbnail la video din care se deduce ca e vorba de Sam. Va jur ca mi s-a facut pielea de gaina cand am vazut thumbnailul, iar cand am pornit video-ul imi venea sa bocesc ca o fetita care si-a pierdut ursuletul preferat de plus. Dovada mai jos:

Si cam asta a fost tot….niste actualizari legate de Brawlhalla,Rainbow Six Siege sau Might & Magic Era of Chaos – alt joc pentru mobile. iar conferinta s-a terminat. Dezamagirea mea este aproape maxima. Va las intreaga conferinta mai jos si va intreb – voi ati fost impresionati de ce ati vazut? Ce s-a intamplat cu Beyond Good and Evil 2? Ce s-a intamplat cu Rainbow Six Quarantine?