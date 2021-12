OPPO Find N, primul smartphone pliabil OPPO a fost lansat la INNO DAY 2021

OPPO Find N este rezultatul a peste patru ani de cercetări și vine cu o nouă abordare a conceptului de smartphone pliabil.

Trăim într-o lume dinamică în care sunt lansate smartphone-uri cu forme tot mai diferite. OPPO a investit resurse substanțiale pentru a găsi cea mai potrivită abordare pentru un telefon pliabil, atât din punctul de vedere al design-ului, proporțiilor cât și a materialelor utilizate. OPPO Find N este un smartphone care își propune să schimbe percepția utilizatorilor despre utilitatea unui astfel de gadget și, implicit, să crească numărul de utilizatori care optează pentru un smartphone pliabil. a declarat Pete Lau, Chief Product Officer OPPO.

OPPO Find N dispune de tehnologie de ultimă oră și o calitate superioară a materialelor devenind un smartphone compact atunci când este pliat și unul intuitiv și imersiv atunci când este deschis.

Pentru prima oară în istoria unui smartphone pliabil, OPPO Find N folosește un raport landscape și pentru ecranul interior pentru a putea oferi o trecere insesizabilă între ecranul de 7,1 inci și cel de 5,49 inci, fără a face vreun compromis al dimensiunii sau al utilității. De asemenea, ecranul interior, care are un format al imaginii de 8:4:9, se setează automat în modul landscape pentru ca utilizatorii să nu mai rotească smartphone-ul. Atunci când este pliat, OPPO Find N are un format al imaginii de 18:9 comparabil cu dimensiunile unui smartphone obișnuit care se potriveste perfect pentru utilizarea cu o singură mână.

Balamaua folosită pentru procesul de pliere a smartphone-ului OPPO Find N reunește 136 de componente cu o precizie de 0,01 mm pentru ca procesul de extensie al telefonului să fie la fel de natural precum mișcările pe care le are corpul uman. Design-ul unic al sistemului de pliere rezolvă unele dintre dezavantajele întâlnite la alte produse similare și anume, oferă un spațiu tampon atunci când smartphone-ul este deschis pentru a minimiza cuta de pe ecran cu până la 80% (conform rezultatelor TUV). În același timp, design-ul elimină spațiu dintre cele două ecrane atunci când ele se suprapun, pentru a evita zgârieturile.

Interfața personalizată OPPO este îmbunătățită astfel încât să ofere o funcționare eficientă și compatibilitate a aplicațiilor precum Muzică, Note și Cameră. Spre exemplu, atunci când este folosită aplicația Note, smartphone-ul Find N devine un mic laptop pentru a putea tasta fără a ține device-ul în mână. Mai mult, având în vedere că smartphone-ul este stabil în numeroase unghiuri, poate deveni un trepied pentru a realiza clipuri 4K HD și apeluri video hands-free.

Ecranul Serene Display are o grosime de 0,03 mm spre deosebire de grosimea universală a smartphone-urilor, de 0,06 mm, pentru a asigura o pliere ușoară dar și durabilitatea. Conform testelor realizate de compania TUV, ecranul are o rezistență garantată pentru peste 200.000 de plieri fără cute. Ecranul interior are un display LTPO cu o tehnologie dinamică smart a ratei de refresch între 1-120 Hz în funcție de conținutul care rulează. Pentru a oferi utilizatorilor aceeași luminozitate și intensitate a culorilor atât pe ecranul interior cât și pe cel exterior, ambele display-uri au 10.240 de niveluri de luminozitate prestabilite care se activează în funcție de necesitățile utilizatorilor, cea mai înaltă luminozitate fiind de 1,000 niți.

Ecranul de 7,1 inci mărește aria vizuală a smartphone-ului cu 60% ceea ce generează o experiență și mai imersivă și noi posibilități de inovații software pentru multitasking și productivitate.

Pentru a maximiza utilizarea ecranului atunci când este extins, OPPO Find N recunoște noi gesturi care fac multitasking-ul mult mai intuitiv. Spre exemplu, atunci când sunt folosite două aplicații compatibile, utilizatorii pot folosi două degete pe ecran pentru a împărți ecranul în două cadrane sau pot face imaginea full screen prin utilizarea a patru degete. În același timp, OPPO Find N recunoaște și gesturile obișnuite de split-screen precum apăsarea lungă și repoziționarea unor aplicații și oferă posibilitatea de a salva combinațiile de câte două aplicații care sunt folosite cel mai des la realizarea split-screen-ului.

Software-ul smartphone-ului Find N este optimizat astfel încât utilizatorii să beneficieze de untransfer imediat al conținutului între cele două ecrane. Atunci când telefonul este deschis, conținutul este transpus de la ecranul exterior către ecranul interior, iar atunci când telefonul este pliat, utilizatorii pot da swipe-up aplicației pe care o utilizau pentru a continua pe ecranul exterior. Mai mult, pentru a maximiza rapiditatea și productivitatea , a fost adaptată și tastatura pentru a permitetastarea mai eficientă cu doar două degete.

Noul Find N este perfect și pentru realizarea înregistărilor foto-video, cu o cameră principală Sony IMX 766 de 50MP , o lentilă ultra-wide de 16 MP, o lentilă retractabilă de 13 MP și camere selfie atât pe ecranul interior cât și pe ecranul exterior. Alături de avantajele oferite de FlexForm, smartphone-ul Find N oferă o experiență foto mult îmbunătățită datorită software-ului care maximizează beneficiile oferite de noul design.

OPPO Find N oferă posibilitatea de a folosi ecranul mare pentru a realiza conținutul, în timp ce pe ecranul celălalt pot fi vizualizate cele mai recente fotografii realizate. Mai mult, pentru ca utilizatorii să poate crea un conținut și mai reușit, atunci când folosesc telefonul deschis, pot vedea atât ei cât și subiectul fotografieiconținutul realizat.

De asemenea, selfie-urile consumatorilor vor putea fi îmbunătățite prin previzualizarea lor pe ecranul exterior și prin declanșarea camereiprin gesturi fără a fi necesară apăsarea pe buton.

OPPO Find N este primul smartphone pliabil care folosește un design curbat 3D pe ambele muchii ale telefonului pentru a îmbunătăși senzația utilizatorului dar și pentru a oferi un plus de eleganță. Carcasa și ansamblul de camera respect liniile de design folosite de către modelul Find X3 care a fost extrem de apreciat. Liniile cursive din jurul camerelor, materialul ceramic din jurul lor precum și carcasa Gorilla Glass Victus fac din acest smartphone unul dintre gadgeturile care dau un plus de eleganță.

Smartphone-ul OPPO Find N va fi disponibil în trei variante de culoare: varianta Black va combina două tipuri de sticlă care vor avea un efect subtil de strălucire, varianta White este inspirată din elementele ceramice cu o textură glossy și varianta Purple care duce utilizatorii cu gândul la sticlele de parfum de lux care folosește multiple straturi pentru a crea un efect de umbre extreme de atrăgător.

Smartphone-ul OPPO Find N va fi disponibil în China de la sfârșitul acestei luni urmând să fie disponibil și pe alte piețe din primul trimestru al anului 2022.