Kingston XS2000: SSD portabil MIC dar FOARTE RAPID

Sunt in cautarea unui SSD portabil pe USB-C pentru a putea lucra de pe el, fie ca lucrez de pe MacBook sau de pe PC. Asa am ajuns si la Kingston XS2000, care e s-a dovedit nu foarte mic, dragut si portabil ci si extrem si neasteptat de rapid.

Dupa cum probabil ati mai citit pe aici, de vreo cateva luni am trecut partial pe MacOS, poate chiar voi povesti mai multe despre asta intr-un articol dedicat. Experienta e interesanta dupa 24 de ani de Windows.

Ei bine, pe MacBook am doua USB-C, si atat! Iar MacBook-ul e mult mai scump daca vrei mai multa stocare. Asa ca varianta de stocare externa e una buna, dar ideea e sa fie cat mai rapida si cat mai portabila.

Cateva despre Kingston XS2000

Acest SSD de la Kingston este unul super-portabil, pentru ca are la baza un SSD pe M2. Insa este si unul foarte rapid pentru ca are o interfata compatibila cu USB Type-C 3.2 Gen 2×2.

Pe MacBook am un USB-C 3.2 si un USB-C 4.0, conform specificatiilor site-ului. Insa nu am 2×2, practic un USB-C 3.2 cu flux dublu. Pentru asta am facut teste pe PC, folosind o placa pe PCI-Express care aduce un USB-C 3.2 Gen 2×2.

SSD-ul vine in capacitati de 500 GB, 1 TB sau 2 TB. Eu am avut la test unul de 1 TB. De asemenea vine cu o husa de cauciuc, e super mic (7 cm lungime pe 3 cm latime) si usor (28 de grame). Teoretic, suporta pana la 2000 MB/s citire si scriere. Are certificare IP55 pentru apa si praf.

Practic, il poti tine intr-un buzunar de la pantaloni sau de la husa laptopului, asa cum am facut eu.

Teste de viteza pentru Kingston XS2000

Asa cum am spus, am facut doua tipuri de teste, unul pe USB-C 3.2 Gen 2×2, pe PC, si unul pe USB-C 4.0 pe MacBook. Rezultatele le puteti vedea mai jos.

Teste pe USB-C 3.2 Gen 2×2

Teste pe USB-C 4.0 MacBook

Dupa cum vedeti, rezultatele intre PC si laptop sunt destul de diferite. Cele de pe PC, pentru ca am avut interfata USB C 3.2 Gen 2×2, s-au apropiat foarte tare de maximul din specificatii, insa nici cele de pe laptop nu au fost DELOC slabe. Practic, daca stati bine sa va ganditi, acest SSD pe USB-C e mai rapid decat un SSD pe SATA. 🙂

Concluzie

Din punctul meu de vedere e o solutie portabila foarte buna. Nici pretul nu e extrem de mare pentru viteza si portabilitatea pe care o ofera. Varianta testata de mine, si pe care o recomand cu incredere, costa undeva la 800 lei.