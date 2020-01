Oppo pregateste primul lor smartwatch – este o clona de Apple Watch

Oppo se pregateste de lanseze primul lor smartwatch, iar randarea 3D pe care o avem ne arata clar o clona foarte reusita de Apple Watch. Imaginea este una oficiala dezvaluita de Vice Presedintele Oppo.

Tot Oppo are in plan si lansarea unor casti true wireless, dar sa speram ca nu vor semana cu AirPods-urile de la Apple…Revenind la ceas, acesta nu are o rotita pe margine pentru control ci 2 butoane.

Ceasul va fi lansat la MWC 2010 in Barcelona si vom afla mai multe detalii despre el acolo. Voi ce parere aveti? Este sau nu o clona de Apple Watch?