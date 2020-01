Topul producatorilor de telefoane mobile in 2019 – cine a vandut cel mai mult?

Avem si un top oficial care ne prezinta clasamentul producatorilor in 2019. Cine a vandut cel mai mult? Cine a avut cea mai mare crestere? Cine domina piata? Aflati mai jos in articol.

Daca ar fi sa discutam doar despre ultimele 3 luni ale lui 2019, adica trimestrul 4 (Q4), o sa aflam ca liderul este Apple. Acestia au vandut in Q4 2019 78.4 milioane de telefoane si are o cota de piata de 21.3%, o crestere cu 9% fata de anul 2018.

Pe locul 2 se afla Samsung cu 70.8 milioane de telefoane vandute si o cota de piata de 19.2%, cu doar 1% mai bine fata de 2018.

Huawei este pe minus, doar locul 3 si cu o scadere de 7%. Au vandut doar 56 milioane de telefoane si a avut o cota de piata de 15.2%.

Daca ne raportam la tot anul, atunci lucrurile se schimba putin. Samsung este producatorul care a vandut cel mai bine in 2019 si a avut o crestere de 2%. A vandut 298.1 milioane de telefoane si a avut o cota de piata de 21.8%.

Pe locul 2 este Huawei cu 240.6 milioane de telefoane vandute si o cota de piata de 17.6%, o crestere de 17% pentru chinezi.

Pe locul 3 este Apple cu 198.1 milioane de telefoane vandute si o cota de piata de 14.5%, o scadere de 7% fata de anul 2018. Totusi, Apple vinde doar 3 telefoane noi pe an in timp ce Samsung si Huawei vand probabil peste 20 de modele noi pe an.

Xiaomi si Oppo continua clasamentul cu locurile 4 si 5, acestia avand o cota de piata de 9.2% si respectiv 8.8%.