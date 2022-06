Orange majorează prețurile abonamentelor de mobil cu 1 euro

Începând cu data de 1 iunie, Orange va majora prețurile abonamentelor de mobil cu 1 euro. Măsura se aplică momentan doar abonaților persoane fizice, iar Orange oferă drept compensație un bonus de 20 GB/lună pe toată durata abonamentului.

„Ne dorim sa mentinem o calitate cat mai ridicata a serviciilor mobile si sa ai acces din plin la cel mai rapid internet. De aceea, incepand cu 1 iunie 2022 valoarea abonamentului tau de pe 07xxxxxxxx va fi majorata cu 1 euro (TVA inclus).

De asemenea, incepand cu aceeasi data, iti oferim 20GB/luna bonus pentru fiecare abonament mentionat anterior, bonus valabil pe toata durata abonamentului. Pentru abonamentele cu acces la roaming, bonusul de internet oferit poate fi consumat si in roaming SEE, in limita politicii de utilizare rezonabila a serviciilor.

Majorarea valorii abonamentului nu modifica perioada contractuala curenta, iar celelalte conditii contractuale raman neschimbate. Daca nu esti de acord cu aceasta modificare, poti alege o alta oferta sau poti renunta la contract in 30 de zile de la primirea notificarii, fara a plati penalitati/despagubiri.”

Dacă aveți un abonament aflat în perioada contractuală și ați primit mesajul de mai sus îl puteți rezilia fără plata unor despăgubiri, însă ratele la telefoane sau alte echipamente vor trebui achitate intregral.

Sursa: Media-Max