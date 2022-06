Wolfenstein: The New Order poate fi obtinut in mod gratuit

Intra in pielea lui B.J. Blazkowicz in acest reboot al seriei Wolfenstein lansat in 2014.

Wolfenstein 3D a pus bazele jocurilor FPS in 1992, inaintea lui Doom si a influentat jocurile din aceasta categorie in anii 90.

Dupa un reboot semi-esuat al celor de la Raven Software cu al lor titlu Wolfenstein lansat in 2009, cei de la Machine Games, un studio format din veterani ai Starbreeze Studios si-au incercat la randul lor norocul in 2014. Subintitiulat The New Order, acesta a fost primul titlu din noua trilogie Wolfenstein. Construit cu ajutorul motorului grafic id Tech 5 puternic modificat, acesta a reusit sa patrunda in inimile gamerilor si ale criticilor. Este un FPS aratos, violent si cu un umor aparte, care prezinta o istorie alternativa in care nemtii ar fi castigat al doilea razboi mondial.

Il puteti obtine gratuit via Epic Games Store. Este nerecomandat minorilor.