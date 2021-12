Mi TV P1: AndroidTV 4K accesibil

Xiaomi ne-a făcut o surpriză și deși eram obișnuiți să primim de la ei telefoane pentru review, cel mai recent produs testat a fost un televizor. Și nu unul oarecare, ci unul de 55 inch/ 139cm, care rulează la rezoluția 4K.

Mi TV P1 este un televizor în segmentul de buget la fel ca toate majoritatea produselor Xiaomi și disponibil în mai multe dimensiuni: 32 inch, 43 inch și 55 inch listat în România. Cel cu diagonală de 43inch are aceleași specificații tehnice ca cel de 55 inch, iar cel de 32 inch are un ecran la rezoluția HD și specificații tehnice mai slăbuțe.

La capitolul design și construcție vorbim de un ecran fără cadru pe trei laturi și două piciorușe de plastic pentru susținere. Are o grosime de 89,2 mm și cântărește aproape 12kg. Este nesurprinzător din plastic, iar porturile sunt ușor accesibile și vizibile dacă televizorul este privit din partea stânga lateral. Sunt la îndemână astfel încât nu trebuie mișcat întreg televizorul pentru a avea acces la un port specific sau pentru a vedea dacă e conectat un anumit cablu. Finisajul este de calitate. În partea de jos prezintă două difuzoare stereo de 10w cu decodare Dolby Audio și DTS-HD pentru un sunet 3D puternic.

Revenind la porturi, oferta este completă. Prezintă 3 porturi HDMI, 2 porturi USB 2.0, card CI, intrare compusă (AV) pentru conectarea la echipamente electronice precum DVD playere, decodarea semnalelor DVB-T2 / C și DVB-S2, port LAN RJ45 pentru conectarea la rețea și intrare optică – jack 3.5mm pentru conectarea la boxe externe. Este compatibil cu bluetooth 5.0 și Wi-Fi 2.4Ghz/5Ghz. Telecomanda oferă un layout clasic și este ușor de folosit, cu butoane dedicate pentru Netflix, Google Assistant sau Amazon Prime.

Ecranul 4K este de tip LED și rulează la o rezoluție de 3840×2160 cu o rată de reîmprospătare de 60Hz. Pe lângă rezoluție, la calitatea imaginii contribuie tehnologiile HDR10+ și Dolby Vision, care îmbunătățesc nivelul de detaliu atât în lumina puternică, cât și în întuneric. Pe partea de culori este acoperit 94% din spectrul DCI-P3, adică 1.07 miliarde de culori. Deși rată de reîmprospătare este de 60Hz, tehnologia MEMC este folosită pentru a adaugă mai multă fluiditate imaginii. Practic această adaugă cadre în video-urile cu sub 60 de cadre pe secundă pentru a le face mai cursive și naturale.

Pentru un asemenea televizor însă am avut nevoie și de un film pe măsură, așa că unul din filmele alese a fost Dune. Experiența a fost destul de apropiată de una cinematografică având în vedere mărimea ecranului iar nivelul de detaliu bun a reușit să scoată în evidență efortul depus pentru a aduce la viață materialul sursă pe care se bazează filmul. Am trecut apoi la animația Spider-Man: Into the Spider-Verse și am vrut să închei cu Venom 2, pe care l-am ales fiind un film în care o mare parte din acțiune se petrece noaptea (pentru a limita banii cheltuiți pe efecte speciale). Imaginea a rămas clară și inteligibilă, dar a scos în evidență efectele speciale slabe ale filmului. Nu e vina televizorului, ci asta se poate întâmplă când ai un televizor cu ecran bun, iar filmul este mediocru. Am încheiat prin a revedea alt film cu Tom Hardy: Mad Max 2015, care a preferat să stea departe de efecte făcute pe calculator și să se bazeze pe efecte practice. Deși l-am văzut a treia oară filmul a fost absolut un deliciu pe magnificul ecran de 139cm, iar acțiunea frenetică m-a lăsat din nou cu gură căscată. Pe partea audio lucrurile ar putea fi îmbunătățite, impresia asta mi-a lăsat-o după ce coloana lui Hans Zimmer din Dune nu m-a convins, iar cea compusă de Junkie XL in Mad Max nu a sunat așa plină de adrenalină cum mi-o aminteam. Boxele sunt suficient de bune pentru o experiență peste medie, dar dacă dorești să ai parte de un sunet pe măsura imaginii este recomandat măcar un soundbar. Dacă dorești să-l lași doar cu muzică în fundal pe partea audio diferența va fi și mai notabilă.

Atât pentru imagine cât și pentru partea de sunet sunt disponibile foarte multe setări începând de la unele predefinite precum alegerea spectrului de culori, tipul de activitate desfășurată și până la control manual avansat.

Mi TV P1 nu este un simplu televizor, ci unul inteligent, astfel că în interiorul lui bate o inima de Android, mai exact una de AndroidTV versiunea 10. Interfață acestuia este simplă și ușor personalizabila. Accentul este pus evident pe aplicațiile care fac streaming de conținut. Youtube, Netflix sau Amazon Prime Video sunt certificate și vin preinstalate pe el. Google Play Store este disponibil dacă doriți să măriți gama de aplicații sau sunteți fani Plex TV sau alte asemenea aplicații.

AndroidTV poate reda conținut din alte surse inclusiv vizualiza poze și prezintă un program pentru gestionarea resurselor televizorului numit TV manager.

Sistemul de operare rulează foarte bine și răspunde natural la comenzi. Cât am utilizat YouTube am preferat să folosesc Google Assistant în locul telecomenzii doar pentru a-mi adaugă un strat în plus de comoditate statului întins pe canapea.

Configurația aleasă pentru a rula AndroidTV este formată dintr-un procesor quad-core MediaTek MT9611, 2GB RAM și 16GB pentru stocare. Din cei 16GB, 10GB sunt disponibili pentru stocare sau aplicații.

Chromecast-ul integrat în televizor va permite să transmiteți conținut de pe telefon sau tabletă ușor.

Mi TV P1 cu o diagonală de 55 inch costă 2800RON în România, iar cel de 43 inch costă 1900RON. Ambele sunt niște televizoare cu un preț raport/perfromanta/calitate bun. Ecranul la rezoluția 4K oferă o imagine de calitate și e demn de un mini cinema acasă, AndroidTV și Chromecast îi asigura latura multimedia puternică, iar pe partea de conectivitate oferă tot ce ai nevoie.