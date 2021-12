Review aspirator Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light – un super aspirator

Xiaomi mi-a trimis la test acum cateva luni un aspirator nou. Se numeste Mi Vacuum Cleaner Light si este un dispozitiv care costa 424 lei la eMAG. Este un model cu baterie, deci nu o sa te incurci in cabluri, fiind ideal pentru a mentine curatenia.

Asa cum il vedeti, Cleaner Light este un model cu o baterie de 2500mAh si o putere de 220W. Nu face minuni si nu este acel tip de aspirator care iti ridica covorul de pe parchet. Nu este facut sa traga tone de mizerie si nici sa fie folosit pentru o curatenie serioasa.

Acest aspirator este gandit pentru a mentine curatenia. Este recomandat sa-l folositi cu inca un aspirator serios pentru ca altfel o sa va chinuit. Scenariul de utilizare este simplu. Poti folosi un aspirator clasic pentru a face curatenie generala, iar cand ai nevoie sa aspiri ceva repede apelezi la acest Xiaomi. Pentru ca este la indemana, nu trebuie sa-l mai bagi in priza, iar pentru 2-3 firimituri de pe jos este ideal.

Eu l-am folosit aproape zilnic sa aspir la mine in camera resturile de cipsuri de pe jos, firimiturile din bucatarie si smocurile de praf care mai apar ocazional atunci cand stai la curte si ai animale de companie.

Cleaner Light vine la pachet cu cap clasic de aspirare ce contine si o perie rotativa actionata electric, un cap subtire cu o perie in varf pentru alte zone diverse si un alt cap cu varf subtire fara perie in varf.

Incarcatorul este de mici dimensiuni si are o mufa proprietara, iar in pachet am mai gasit si un suport de perete pentru aspirator si accesoriile sale. Tarziu mi-am dat seama ca este suport de perete.

Aspiratorul poate fi folosit oriunde aveti nevoie datorita capetelor interschimbabile. L-am folosit sa aspir masina fara probleme. Are doua moduri de functionare, normal si Turbo, insa tot timpul l-am folosit pe Turbo deoarece pe modul normal nu are suficienta putere.

Consider ca doar modul Turbo este util, dat fiind faptul ca oricum nu are multa putere. Autonomia este undeva la 30 de minute pe modul Turbo, deci eu zic ca este o autonomie buna. Din pacate incarcarea este cam greoaie si abia dupa o ora poti sa-l folosesti din nou pret de cateva minute. Descarcat de tot si lasat la priza 15 minute, a reusit sa stea pornit 30 de secunde.

Din pacate nu are indicator pentru baterie, deci nu sti cata autonomie mai mare. Te trezesti pur si simplu ca se opreste.

De asemenea, recipientul pentru gunoi este micut, deci nu poti aspira foarte mult cu el. Are 0.5 litri spatiu pentru gunoi si trebuie curatat des, dar avantajul este ca se poate desface extrem de usor.

Atentie atunci cand il montati la loc. Va poate pacali deoarece se poate prinde in 2 pozitii diferite, poate chiar 3, nici eu nu mai stiu exact, iar atunci o sa va treziti ca peria rotatita nu mai functioneaza.

Atunci cand il montati aveti grija ca logo-ul Xiaomi sa fie SUB butonul de power. Asa stiti ca aceea este pozitia corecta.

Despre sunet ce pot sa va zic. Personal mi se pare ca este silentios fata de magaoaia mea de Rowenta care imi aduce aminte de aspiratoarele alea comuniste Practic.

Deci da, este silentios pentru un aspirator si mi se pare ca este si fabricat din plastic de buna calitate. Xiaomi tot timpul a avut plastice bune pe produsele lor. L-am si scapat de 2-3 ori atunci cand era la incarcat si nu are nimic.

Pentru cat costa si pentru cat de bine te poate ajuta la intretinerea casei, eu consider ca acest aspirator merita toti banii, adica 424 lei la eMAG. Personal m-am decis ca vreau si eu unul si in perioada imediat urmatoare voi plasa o comanda pe eMAG pentru el. Cine stie, poate primesc o reducere de la Xiaomi 🙂

Era sa uit de filtre. Acestea se pot spala fara probleme (eu le-am spalat si n-am avut nici o problema) si sunt usor de curatat. Nu stiu daca se schimba, dar din moment ce se pot spala atunci nu vad o problema.

Si la minusuri voi adauga faptul ca se murdareste extrem de repede. Inteleg ca este foarte elegant pe alb, dar este un aspirator…se umple de praf, orice mizerie, orice pata se vede imediat pe el. Plus ca atunci cand capetele alea micute se zgarie arata urat.