Ce parere aveti de produsele Parkside de la Lidl?

Cred ca era inevitabil sa nu vorbesc despre Parkside. Stiti voi, brandul Lidl de la care gasiti tot felul de scule, mult mai ieftine decat alte branduri deja cunoscute. Si totusi, care-i treaba cu Parkside? Personal imi place, dar sunt si oameni care il urasc din tot sufletul. De ce?

Parkside este brandul Lidl si se vand in toate magazinele lor. In general ofera scule pentru uz casnic, nimic profesional, dar utile. Fie ca este vorba de o bormasina sau un flex, Parkside ofera o gama larga de produse accesibile.

Parkside Tools lucreaza cu Lidl din 1995 si nici macar nu sunt ei producatorii. Este doar un simplu nume pentru ca daca ne uitam pe orice eticheta de pe produsele lor o sa vedem ca scrie altceva.

Este destul de dificil sa va aflam concret cine produce aceste obiecte. Sunt companii diferite si etichetele nu sunt niciodata la fel. Un produs poate sa fie fabricat de firma X iar un altul de firma Y. Doar sa va uitati sa vedeti. Sunt fabrici diferite, companii diferite, dar la final numele Parkside le uneste pe toate.

Printre companiile producatoare care se ascund in spatele Parkside putem enumera Grizzly Tools, Kompernass, Einhill sau Scheppach. Toate aceste patru branduri pot forma un intreg daca vor, pentru ca fiecare ofera ceva diferit. De exemplu Kompernass se ocupa de proiectare si nu produc nimic concret. Au un renume pozitiv pe piata si proiectarea produselor se face la un nivel inalt de calitate.

In general produsele sunt Made in China, desi proietarea are loc in Germania de cele mai multe ori. Dar nici Kompernass, Scheppach sau Grizzly Tools nu produc local. Schitele sunt trimise in China si acolo fabricile se ocupa de tot.

Parkside, deci, nu este un brand producator de scule DIY. Este o gaselnita de marketing in spatele careia se ascund alte companii. Dar la final primim niste produse accesibile si de buna calitate.

Personal am cateva obiecte de la ei, multe dintre ele functioneaza de ani de zile, dar nici nu pot spune ca le exploatez foarte tare. Pentru lucrul acasa, pentru proiecte mici sunt ideale. Da, nu sunt la fel de performante precum branduri super cunoscute, dar si pretul este mai mic, iar la final rezultatul este acelasi.

Chiar urmaream niste teste comparative intre mai multe branduri. In general este vorba de zgomot si timpii de lucru, mai mici cu 2-3 secunde la brandurile mari. Chiar conteaza 2-3 secunde atunci cand infiletezi un surub sau tai o bucata de lemn? Pentru mine nu.

Asadar, voi ce parere aveti? Evitati Parkside? Cumparati cu incredere de la ei?