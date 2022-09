Philips Momentum 27M1N5200PA Review – un monitor de gaming ultrarapid

Seria de monitoare Momentum a celor de la Philips a fost special conceputa pentru a imbunatati experienta de gaming competitiv atat pe desktop-uri, cat si pe console. Un model din aceasta gama este 27M1N5200PA pe care am avut o cazia sa-l folosesc timp de o saptamana.

Philips este un nume cu vechime in industria audio-video si pana acum nu am avut ocazia sa ma aflu fata in fata cu un monitor produs de ei, ceea ce a facut ca entuziasmul si curiozitatea mea sa fie mai mari ca de obicei. In momentul in care testezi mai multe produse de la acelasi producator, esti obisnuit cu o anumita linie de design si o calitate si cam stii la ce sa te astepti. In cazul lui Philips insa au avut elementul surprizei de partea lor.

Design si constructie

In primul rand, spre deosebire de alte monitoare de gaming, cutia nu iti ia ochii. Vine intr-un ambalaj normal, modest ca prezentare pe exterior. Nu-l consider deloc un lucru rau pentru ca pe mine nu m-a interesat niciodata cat de atractiv este ambalajul, ci produsul in sine.

Scos din cutie, monitorul se monteaza in sub un minut fara a fi nevoie de vreo surubelnita sau altceva si vine insotit de toate cablurile de care vei avea nevoie. Designul ales de Philips este minimalist si usor business. Griul si negrul imbraca toate suprafetele acestuia si la un prim contact ai spune ca este un monitor de office. Rama ecranului este subtire, doar buza de jos putin mai pronuntata, unde intalnim logo-ul Philips si cel al gamei Momentum, plus un LED alb de status. Analogia care merge aici este cea a costumului clasic – nu prea dai gres cu el nicaieri, asa si cu deginul acestui monitor. Se potriveste oricarei incaperi si oricarui mobilier.

Piciorul pe care monitorul se sprijina este realizat din metal si are forma unui cleste. Forma ii ofera o stabilitate foarte buna, iar in interiorul clestelui pot fi lasate diverse obiecte de birotica. Este subtire si destul de usor: aproximativ 5kg cu tot cu suport. Rama si spatele ecranului sunt realizate din plastic. In spate avem si un suport pentru casti, iar in partea stanga singurul buton fizic prezent. As spune ca la capitolul constructie merita un 9.5 din 10 daca e sa ne tinem de calificativele clasice.

Un mare atu este ca suportul ii permite un reglaj pe inaltime, inclinatie si rotire, tehnologie numita SmartErgoBase de catre Philips. Am avut o perioada cand foloseam doua monitoare cu picioare rigide si nu reuseam sa le aranjez dupa gustul meu pe birou. Cu alta ocazie am lucrat de acasa de la parintii mei unde aveau un monitor care nu se putea regla pe inaltime si trebuia sa stau cu capul inclinat pentru a privi uniform monitorul, iar privirea nu imi era perpendiculara pe acesta. Sunt niste aspecte pe care la prima vedere multi le trec cu vederea cand aleg un monitor, dar pot avea un impact asupra ergonomiei si a posturii corecte in fata ecranului.

Specificatii tehnice

27M1N5200PA se concetreaza pe o imagine cat mai cursiva si lina in momentele intense de gaming si stie cat de important este ca o animatie sa fie procesata din punct de vedere vizual la timp in cadrul unui titlu competitiv. Rata de reimprospatare a acestui monitor este de 240Hz, una ultrarapida care va asigura o experienta de gaming fara ghosting. Pentru o imagine clara si precisa contribuie si timpul de raspuns de 1ms. Acesta scade la 0.5ms odata ce MPRT este activat. Acest MPRT (moving picture response time) se refera la cat timp este o imagine din cadrul unei animatii prezenta pe ecran. Cu cat aceasta valoare este mai mica, cu atat animatia finala va fi mai fluida.

Aceste doua caracteristici asigura cea mai inalta fidelitate si cursivitate posibila pentru utilizator in titlurile unde actiunea se desfasoara foarte rapid si deciziile trebuie luate fara intarziere. Sunt doua specificatii tehnice care fac acest monitor camaradul ideal pentru titluri FPS.

Este compatibil cu tehnologia AMD FreeSync Premium, iar monitorul se va sincroniza cu placa video pentru a oferi acelasi numar de cadre pe secunda si o latenta scazuta. Spre deosebire de G-sync de la nVidia, solutia de la AMD este compatibila cu placi video de la ambii producatori si nu te limiteaza intr-un anumit ecosistem. Este de asemenea compatibila cu consolele Xbox One S|X si Series S|X.

Mergand mai departe, diagonala acestuia este de 27inch, dar rezolutia aleasa este FullHD. Problema intalnita pe toate monitoarele de 27inch si o rezolutie FullHD este prezenta si aici: daca te apropii suficient de mult de el ii poti vedea matricea pixelilor. In utilizarea de zi cu zi insa, de la o distanta de 50-75cm de ecran nu vei fi deranjat de rezolutia putin mai modesta. Daca e sa cantarim putin lucrurile, un monitor in rezolutia 1440p cu acelasi timp de raspuns si aceiasi rata de reimprospatare ar avea nevoie de o placa video mult mai capabila comparativ cu unul FullHD, iar in titlurile competitive este mai importanta fluiditatea imaginii decat fidelitatea grafica.

Ecranul foloseste tehnologia IPS, care ofera unghiuri foarte bune de vizualizare si acopera 110% din spectrul de culori sRGB. Iluminarea fundalului este de tip LED. In pachet gasim si valorile Delta E ale panoului masurate de producator.

Din meniul OSD se poate alege una dintre tipurile de setari prestabilite pentru utilizare precum EasyRead pentru citit, LowBlue Mode pentru a nu obosi ochii sau unul dintre modurile dedicate pentru jocuri:FPS, Racing, RTS si doua care pot fi personalizate dupa gust.

Temperatura culorilor la randul ei se poate regla din acelasi meniu, iar HDR-ul este la randul sau disponibil prin intermediul meniului SmartImageHDR.

Pe partea de conectivitate intalnim doua porturi HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, patru porturi USB 3.2, un USB-B si o iesire audio. Vine cu boxe integrate.

Experienta in utilizare

Cel mai mult am folosit acest monitor jucandu-ma Dying Light 2 si lucrand. Forza Horizon 5 si putin CoD Warzone au fost alte doua titluri in care l-am lasat sa-si flexeze mai ales rata de reimprospatare. Ce ganduri am dupa utilizarea acestuia si cine l-ar putea folosi la adevaratul sau potential? E un raspuns deja destul de simplu. In toate titlurile single-player, peste 100 de cadre pe secunda asigura o experienta fluida. Exceptie de aici ar putea fi Doom Eternal pe dificultate maxima si prin vreun Super Gore Nest, unde chiar ca doar cei mai talentati si echipati cu un monitor rapid vor face fata. In titlurile eSports insa lucrurile stau diferit. CS GO, Rainbow Six Siege/Extraction, Call of Duty, Valorant sau alte titluri similare jucate de pe acest monitor pot face diferenta intre un meci pierdut sau unul castigat.

Imaginea este de calitate si lina, iar culorile placute ochiului. Dying Light 2 si Forza Horizon 5 ambele ofera o paleta variata de culori si ofera ciclu zi-noapte. Fara a-i masura tehnic vreuna din caracteristicile prezente ci doar prin simpla utilizare a lui pot spune ca ecranul nu dezamageste la capitolul viteza, culori si calitatea imaginii.

Pe partea de HDR nu m-a impresionat, am vazut implementari mai reusite la alti producatori, iar difuzoarele incorporate produc un sunet de o calitate discutabila. Nu am intalnit inca pe nimeni care chiar sa foloseasca difuzoarele incorporate, dar este un aspect despre care trebuie sa va avertizez. Dupa doua melodii ascultate pe acestea deja m-am convins ca nu le voi putea folosi nici macar pentru fundal. Il consider un minus mic, cu siguranta cei din eSports vor folosi o pereche de casti dedicata.

Concluzii

La fel cum ii spune si numele seriei – Momentum – 27M1N5200PA se concentreaza pe momentele critice dintre victorie si infrangere. Acesta ofera niste caracteristici de top pentru o imagine curata, cursiva si fara intarziere, o constructie ergonomica si reprezinta o solutie foarte buna pentru cine are nevoie de un monitor cu o diagonala generoasa si este pasionat de eSports. Titlurile FPS sau orice joc intens se vor simti ca acasa pe acesta. Il gasiti in oferta eMag.