Sondajul de marți: Mai folosiți camere foto?

Zilele trecute m-am uitat peste fotografiile de la nuntă și mi-am adus aminte că primul cadou de căsătorie ni l-am făcut singuri, cu două săptămâni inainte de eveniment: un Cannon S2 IS.

Evenimentul se petrecea cu eoni în urmă, în 2006, cu un an înainte de lansarea primului iPhone, ca să puteți pune în context. Pe atunci erau la modă camerele foto de tip ”săpunieră”, iar cea luată de noi era la granița dintre una ca aceea și una profesională.

Am folosit-o intens până prin 2009, când s-a stricat. Deși am dus-o în service și am reparat-o, am folosit-o tot mai rar. Mai ales că tot pe atunci mi-am luat primul telefon cu cameră bună (la vremea respectivă) – Nokia N97 mini. Dacă caut bine prin cutiile unde mai țin câteva vechituri cred că găsesc camera de la Cannon pe undeva. Nu mai am încărcătorul și nici cardul, că m-aș avânta la un retro-review.

Dar, haideți să vedem – mai folosiți camere foto separat sau vă mulțumiți cu ce oferă smartphone-ul? Aș aprecia dacă ați menționa în comentarii când si de ce le folosiți sau când și de ce ați renunțat la ele.