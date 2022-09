Ce telefoane Realme vor primi Android 13?

Realme a prezentat planul de actualizare pentru Android 13 si modelele din portofoliu care il vor primi.

Conform informatiilor prezente in poza (coltul stanga jos), datele sunt valabile pentru Early Access si doar pentru India. Cei de la GSMArena sustin ca sunt datele din Europa.

Conform acestui roadmap, Realme GT 2 Pro, care este primul beneficiar al actualizarii a primit Android 13 in august. Eu am momentan in casa un GT2 Pro si tocmai ce l-am verificat: nici urma de actualizare.

Alaturi de Android 13, Realme va aduce pe terminale si interfata Realme UI 4.0.

Las postarea de pe Twitter a vice-presedintelui Realme sa vorbeasca de la sine: