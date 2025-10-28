Piața skin-urilor de Counter-Strike s-a prăbușit ca urmare a unei actualizări introduse de Valve, iar investitorii au pierdut sume importante de bani

Piața skin-urilor de Counter-Strike a crescut extrem de mult în ultimii ani, având în urmă cu câteva săptămâni o capitalizare de piață de aproximativ 6 miliarde de dolari. Skin-urile rare sunt evaluate la sume de ordinul miilor sau zecilor mii de dolari, iar din acest motiv mulți dintre jucători au ajuns să le considere instrumente de investiții, tranzacționându-le cu bani reali pe platformele dedicate.

Din păcate pentru investitori, o actualizare neașteptată introdusă de Valve în urmă cu câteva zile a afectat grav piața skin-urilor de CS 2, iar capitalizarea de piață a acestora a scăzut peste noapte cu aproape 3 miliarde de dolari. În termeni simpli, actualizarea a introdus posibilitatea transformării mai multor skin-uri comune, de calitate inferioară într-unul de calitate sau raritate superioară. Din acest motiv, piața a ajuns să fie inundată de skin-uri „rare”, iar prețurile s-au prăbușit, în unele cazuri chiar și cu peste 50%. Evenimentul este unul fără precedent și total neașteptat pentru piața de skin-uri de Counter-Strike, iar din frustrare, mulți investitori sau jucători activi au ales să-și lichideze toate skin-urile rămase. Bineînțeles, mișcările de acest fel au accentuat scăderile de prețuri, iar investitorii și-au pierdut încrederea în piață.

Marketplace-ul pentru skin-uri de Counter-Strike este unul nereglementat, iar investitorii nu au căi de atac pentru a-și recupera prejudiciile. Totodată, Valve menționează în mod explicit în termenii și condițiile Steam și Counter-Strike 2 că skin-urile sunt obiecte digitale pentru care sunt achiziționate licențe de utilizare. Prin urmare, din punct de vedere juridic, investitorii nu au în proprietate skin-urile propriu-zise, ci licențe de utilizare.

Via Tom’s Hardware