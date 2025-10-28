AMD introduce noi modele de procesoare bazate pe vechile arhitecturi Zen 2 și Zen 3+

Cu scopul de a acoperi mai bine segmentul de procesoare pentru laptop-uri și a oferi prețuri cât mai competitive, AMD a apelat la vechile arhitecturi Zen 2 și Zen 3+, introduse în 2019 și 2022. Cel mai probabil, costurile nodurilor de fabricație moderne ar fi fost nejustificat de mari sau poate chiar neprofitabile pentru modelele din această categorie, așa că AMD a preferat să opteze pentru litografiile pe 7 nm și 6 nm, care oferă un raport foarte bun între performanță, eficiență energetică și preț.

Noile modele Zen 2 sunt Ryzen 5 40, Ryzen 3 30, Athlon Gold 20 și Athlon Silver 10, sosesc cu grafică integrată AMD RDNA 2 și, cel mai probabil, vor fi integrate pe laptop-uri low-cost. Cele Zen 3+ sunt Ryzen 7 170, Ryzne 7 160, Ryzen 5 150, Ryzen 5 130 și Ryzen 3 110 și aduc dotări ceva mai bune, însă este foarte probabil ca și acestea să ajungă doar pe laptop-uri entry-level.

Totuși, trebuie menționat că AMD are o convenție a denumirilor derutantă. Analizând strict denumirile, consumatorii nu își pot da seama de dotările anumitor modele și de arhitectura ce o au la bază. Mai toate fac parte din seriile Ryzen 3, 5 și 7, iar fără studierea fișelor tehnice, potențialii cumpărători pot fi induși în eroare. Și mai neplăcut, în cazul noilor modele, bazate pe vechile arhitecturi Zen 2 și Zen 3+, AMD nu a venit cu un anunț sau comunicat oficial, ci le-a listat în tăcere pe site. Producătorul nu recunoaște public acest lucru, dar noile modele sunt practic rebrand-uri ale unora mai vechi, iar fără o documentare amănunțită, potențialii cumpărători n-au de unde să știe că achiziționează un laptop cu procesor vechi de 5-6 ani.

Via Techspot