iOS 26.1 va permite reglarea transparenței pentru efectele Liquid Glass din interfață

Ca urmare a nemulțumirilor exprimate de utilizatori cu privire la noua interfață Liquid Glass din iOS 26, Apple a decis să introducă o opțiune de ajustare a opacității. Versiunea actuală nu permite reglarea transparenței, iar, din câte declară unii utilizatori, multe dintre elementele din interfață au probleme de lizibilitate. Apple vrea să împace și capra și varza și să ofere ambele opțiuni: elemente de UI cu efect Liquid Glass pentru cei care preferă noua interfață sau transparență redusă în stil frosted glass, la fel ca în versiunile anterioare de iOS.

Opțiunea este deja inclusă în iOS 26.1 Beta 4 și este foarte probabil să ajungă și în versiunea stabilă a sistemului de operare, care urmează a fi lansată în următoarele săptămâni. Din declarațiile celor ce au testat versiunea beta, opțiunea reduce transparența peste tot în interfață: în panoul de notificări, în cel de quick toggles și chiar și în unele aplicații terțe, așadar utilizatorii care aleg să renunțe la Liquid Glass nu se vor lovi de o interfață inconsistentă.

Via Mac Rumors