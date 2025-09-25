Allview Sensy 12 Pro – aparat de aer condiționat de calitate la un preț avantajos

Prieteni mei au fost surprinși când le-am spus că îmi voi monta un aparat de aer condiționat Allview. „Dar fac și așa ceva?”, m-au întrebat. Răspunsul e da și chiar au unele foarte bune. Vă explic imediat de ce vi-l recomand fără să stau pe gânduri.

Sunt din nou în plin proces de renovare, de data asta la celălalt apartament, pe care îl fac aproape de la zero. Probabil voi mai povesti și în alte articole ce produse am ales și cum decurge treaba acolo.

Am ajuns la capitolul aer condiționat, chiar acum, după vară. Poate părea ciudat momentul, dar pentru mine partea de încălzire contează cel puțin la fel de mult ca răcirea. Iar un aparat bun poate înlocui fără probleme alte surse de căldură.

Înainte să intru în detalii despre modelul Allview, vreau să reamintesc ceva important. Deși vedem zeci de branduri pe piață, în realitate există doar câțiva mari producători OE care fac aparatele. Printre cei mai importanți se numără:

TCL

Gree

Daikin

Midea

Panasonic

Mitsubishi

Samsung

LG

Bosch

TCL este, probabil, cel mai important în zona de prețuri accesibile. Ei produc pentru multe alte branduri, inclusiv Allview. Și dacă vă uitați la detalii precum telecomanda sau unitățile exterioare, veți vedea multe asemănări între branduri.

Vedeți exemplul de mai jos: Ariston vs Yamato. Au aceeași telecomandă, deci Yamato este producătorul OE pentru Ariston.

Un alt exemplu cât se poate de clar: Samsung si Star-Light. Vedeti ceva similar?

Hai încă un exemplu: eu folosesc un aer TCL, iar Darius un Tesla. Sunt fix același model, dar diferă doar eticheta. Nu ma credeți?

Bun, și acum să trecem la vedeta noastră, Allview Sensy 12 Pro. Este un model lansat în iunie 2025, deci foarte recent, și un pariu curajos al companiei. Și e un pariu câștigător: aparatul este produs de TCL, ceea ce înseamnă că vorbim de calitate confirmată, dar la un preț mult mai bun.

Modelul are 12.000 BTU, potrivit pentru camere între 16 și 24 mp, exact cât am eu nevoie. Mi-a plăcut că vine cu un kit de instalare de 3 metri inclus, o economie clară de bani la montaj. În plus, are funcții de filtrare avansată: lumină UV, filtre HEPA, Anti-Mites și fotocatalitic, pentru un aer mai curat și sănătos.

Printre funcțiile utile, preferata mea rămâne Sleep Mode: zgomot redus și flux de aer discret, perfect pentru nopțile călduroase. Are și iFeel, unde telecomanda măsoară temperatura și aparatul reglează aerul exact pentru locul unde ești. O idee foarte practică, chiar dacă eu nu am folosit-o încă.

Un mare avantaj este și partea de încălzire. Cum există riscul să rămân fără căldură la iarnă (se lucrează la rețeaua de termoficare), mă bazez pe acest aparat. Clasa A+ la încălzire înseamnă eficiență bună și consum redus de energie.

Urmează montajul și revin cu impresii după utilizare. Până atunci, dacă vreți un aparat de aer condiționat accesibil și de calitate, Sensy 12 Pro este o opțiune foarte bună. Pe eMAG costă doar 1869 lei și, sincer, nu cred că are rost să mai stați pe gânduri.