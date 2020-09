Playstation 5: pret oficial si data lansare

Sony a decis sa le dea batai de cap celor de la Microsoft si a lor consola Xbox Series X.

Playstation 5 se va lansa in 2 versiuni: una fara unitate optica si cea clasica. Pretul pentru PS5 Digital Edition este de 399$, in timp ce PS5 normal va fi 499$.

Consola se va lansa pe 12 noiembrie in SUA, Japonia, Canada, Mexico, Australia, Noua Zeelanda si Coreea de Sud, iar pe 19 noiembrie in restul lumii.

Cei care detin un abonament Playstation Plus si vor detine si o consola PS5 vor avea acces inca din prima zi la o serie de jocuri de pe Playstation 4 prin backwards compatibility, numit PlayStation Plus Collection.

Printre jocurile disponibile se numara God of War 2018, Uncharted 4, Days Gone, The Last of Us Remastered, Fallout 4, Mortal Kombat X si multe altele.